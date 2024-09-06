「請把政治人物當工具」　王婉諭對柯文哲案有感：支持他就要鞭策他

▲柯文哲遭上銬羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城容積率弊案，5日被收押，引起民眾黨支持者「小草」們群情激憤。對此，時代力量黨主席王婉諭5日表示，曾經熱烈支持他，不是你的錯，錯的是讓你充滿希望，卻又讓你失望的那個他。這個他，或許是柯文哲，或許是時代力量，「請把政黨、政治人物，當成你的工具，當成你追求更好的生活，追求公平正義的工具。」

柯文哲日前因京華城案遭檢調聲押，無保請回後檢方抗告成功，5日下午2點北院再開羈押庭，北院指出，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽；柯文哲明知增加過高、超過560％的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，並於傍晚5點16分裁定羈押禁見。

而案情發展期間，新北市永和區2日發生墜樓案，死者被證實為曾與網紅「四叉貓」發生衝突的小草，33歲黃姓男子。

「請把政黨、政治人物，當成你的工具，當成你追求更好的生活，追求公平正義的工具。請你使用手上的權力，好好鞭策所有的政治人物，包括我在內。」王婉諭回顧這段談話，她表示，柯文哲涉嫌貪汙收押，讓自己想起去年凱道716，在滿場噓聲中喊出的一段話，這是她從素人投入政治工作後，最切身的想法。

王婉諭指出，曾經熱烈支持他，不是你的錯。錯的是讓你充滿希望，卻又讓你失望的那個他。這個他，或許是柯文哲，或許是時代力量，或許是我，或是任何一個，你曾經那麼相信的政治人物，「我們應該互相提醒，政治人物是人民追求更好生活的工具。他不是信仰，不是偶像。他的起落，不該主宰你的生命起伏。」

王婉諭直言，面對政治人物，不論是誰，不分黨派，支持他，就要鞭策他，讓他實現你所在意的公平正義。支持他，就要監督他，讓他實現你所嚮往的美好生活。傷心失望難免，但請不要懷疑自己，更不要讓仇恨蔓延，相信民主的監督制衡，相信司法的相對獨立，相信明天的台灣，會比今天更好。