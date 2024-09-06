柯文哲被收押「北檢3點改攻圖利」　仍缺關鍵收賄事證

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入圖利京華城容積暴增案，5日被收押。台北地檢署偵辦團隊抗告成功，並改變策略暫不論收賄罪，改專攻圖利罪的部分，提出3大證據包含部屬提醒違法的公文上有親簽核章等等，最後成功說服法官裁定羈押禁見柯文哲；然而，若接下來檢方無法補強收賄證據，柯是否會被判有罪仍有待觀察。

▲柯文哲被上銬收押。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲8月30日遭到檢調搜索帶回，經歷長達近70個小時的訊問，2日凌晨獲得台北地院裁定無保請回，但北檢隨即提出抗告；北院5日下午2點第2度召開羈押庭，並於下午5點16分宣示裁定結果，柯文哲遭到收押禁見。

▲柯文哲被收押之後，立委黃珊珊低調前往柯家，待了近1個小時後，將柯的妻子陳佩琪帶離住宅。（圖／記者黃國霖攝）

北檢逆轉成功包含3大關鍵證據，分別為2021年北市議員諮詢資料、便當會細節以及公文親簽核章。北檢調查，威京集團旗下的京華城公司，2018年申請把購物中心改建容積率從560％提高到840％，但市府都發局官員認為於法不合，市議員應曉薇代表業者向時任市長柯文哲陳情，之後市府態度大轉彎，不但將京華城案送都委會審議，甚至協助業者修改提案，以自創的獎勵項目，比照《都更條例》將容積率提高。

由於京華城案在市府擺盪多年，官員曾多次上簽說明不放行的原因，柯文哲卻在與應曉薇便當會後，在必須親簽的公文上，無視部屬註記可能違法而核章，甚至特別指定副市長彭振聲以專案PM的身分緊盯進度。

北院則認為，柯文哲經訊問後，不爭執聲請書所指部分事實，並有被告、共犯、證人之陳述、相關卷證資料等足稽；柯文哲明知增加過高、超過560％的容積給京華城一案違背法令，竟仍執意為之，貫徹意志，昭然若揭，並因此致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪汙治罪條例第6條第1項第4款之圖利罪之犯罪嫌疑重大。

北院說明，本件就目前聲請書所述內容及偵查檢察官掌握的案情，雖形式上已符合貪汙治罪條例第6條圖利罪的要件，但柯文哲所為，究竟僅是柯文哲單純圖利京華城共犯沈慶京，抑或與共犯沈慶京期約甚至收受違背職務賄賂，仍有待偵查檢察官依調查所獲之具體證據查明。

也就是說，雖然北檢改變策略重打圖利罪部分，但接下來如果無法查出柯文哲有收賄的金流證據，柯是否會被判有罪，仍有待後續觀察。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未經判決確定前，應推定為無罪。