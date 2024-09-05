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大陸 大陸焦點 特派現場

房仲瘋傳馬斯克花1.5億美元在「北京買房」　網揪1點：沒可能

記者廖翊慈／綜合報導

北京多名房屋仲介5日上午瘋傳，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）以1.5億美金的價格，在北京買房，購買的地點為北京霄雲路8號的空中四合院，相關話題瞬間衝上熱搜。

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透社）

據《藍鯨新聞》報導，一名負責該社區的仲介表示，馬斯克購房保真，確實在此社區買了頂層四合院。北京霄雲路8號樓盤售樓處則對此回應，無法告知，「不便對外透露業主資訊。」

先前外媒指出，馬斯克在8月初因特斯拉大賺，而選擇購買房子慶祝，但並未證實這其中包含在北京置產。

▲▼北京仲介傳馬斯克買房。（圖／翻攝自微博）

▲北京仲介傳馬斯克買房。（圖／翻攝自微博）

根據人民網2015年報道，北京合生霄雲路8號的空中四合院項目，單價36萬元起（人民幣，下同），最高50萬元／平方公尺，計算下來，單套物業的總價將在3.6億到5億元之間，換算成美元，也遠不及傳言中的1.5億美元。

▲▼北京仲介傳馬斯克買房。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京仲介傳馬斯克買房。（圖／翻攝自微博）

▲▼北京仲介傳馬斯克買房。（圖／翻攝自微博）

▲北京仲介表示，馬斯克買的四合院。（圖／翻攝自微博，上同）

有網友表示，「霄雲路8號這個樓盤叫縵合‧北京，均價約一坪15萬元，在售面積為450至900㎡戶型，也就是說，平均總價不超過1.5億，就算是頂層複式，單價哪怕一坪30萬元，也不可能到1.5億美元，更何況，北京還限購呢，他怎麼買？房仲鬼扯。」

還有一名部落客指出，「外籍人士要在北京有購屋資格，要工作生活滿一年」，馬斯克以自身名義在北京買房的傳言，可信度太低了，幾乎沒可能。

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