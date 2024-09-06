館長直播突接「柯文哲的最後交代」神祕來電　上街圍北檢喊卡



記者葉國吏／綜合報導

京華城容積率弊案，台北市前市長柯文哲收押禁見。網紅館長5日晚間開直播，表示暫時決定不上街，直播到一半還接到神祕電話，透露是柯文哲對支持者的最後交代。

▲網紅館長直播到一半接到神祕電話。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

柯文哲被收押禁見，5日晚館長開直播，放出柯文哲提前錄製給支持者的影片，影片中柯文哲向支持者喊話：「照顧好自己，就是對我最好的幫忙，請大家認真過每一天、快樂過每一天，心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力。」

▲網紅館長直播透露柯文哲對支持者的最後交代。（圖／翻攝YouTube／館長惡名昭彰）

館長自己其實有一直試圖去聯絡民眾黨的人，雖然內心很氣，但這是民眾黨的決定，也是柯文哲下的指示，柯文哲就是要大家好好過生活，所以暫時決定不上街。

館長接著說，柯文哲這個人「XXX真的是一個白癡」、「他現在的意思就是希望大家好好上班，不要製造對立。」館長直播到一半突然來了通「神秘電話」，掛掉電話後和粉絲表示電話是黃國昌打來的。

▲檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

館長稱，黃國昌在電話裡透露，4日和柯文哲去花蓮參加國民黨團總召傅崐萁母親公祭時，柯文哲就說這次一定會被收押，「因為這次檢方的態度很明確」。黃國昌向館長說，柯文哲最擔心的是台灣好不容易有的第三勢力會消失，但現在最重要的是冷靜，好好照顧自己，共同面對民進黨政治迫害，這是柯文哲昨天對他千交代萬交代的事。