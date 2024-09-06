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柯文哲遭押！相同事證從無保變羈押　柯營最不解法官竟真的這樣判

▲▼檢調偵辦京華城案，北院今(5)日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

▲檢調偵辦京華城案，北院5日重開柯文哲羈押庭，當庭裁示羈押。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲日前因京華城案遭檢調聲押，無保請回後檢方抗告成功，5日下午2點北院再開羈押庭，並於傍晚5點16分裁定羈押禁見。面對二度羈押庭，重保或羈押都在柯營預估內，但最讓柯營內部不解的是，在不採納新事證、僅就原有事證做判斷情況下，前後兩位法官的判決竟如此迴異，感嘆過程中北檢不斷出招形塑出本案的「印象」，讓法官心證已成，是最大挑戰。

面對黨主席柯文哲遭到羈押，民眾黨除了重申支持柯捍衛清白立場外，也質疑，基於相同事證，前案裁定「無保請回」，本次卻裁定「羈押禁見」，裁定理由前後迴異的依據為何？

此外，民眾黨還指出， 本次法院裁定中，不見任何期約賄賂之事證、更無坊間所盛傳的「不法金流」存在，北院單憑揣測就入人於罪，扣柯文哲以「涉犯圖利罪犯罪」罪名，已對司法之嚴謹與公正性，構成嚴峻挑戰。

北院第一次的羈押庭裁定無保請回後，柯營內部確實大感意外，後續檢方在攻防上提出抗告、高院發回更裁且重開羈押庭等，也在預料內。據了解，二度召開羈押庭後，不論是羈押、重保，柯文哲與民眾黨都有心理準備；而拒保戰清白的想法，也一直都是柯的首選。

但讓幕僚最不解的是，在不採納新事證、僅就原有事證做判斷情況下，兩位法官的判決竟會如此南轅北轍。柯營人士直言，從完全無保到羈押，兩個法官的任事用法完全相反，如果有補足新的事證、有突破，最終導致羈押禁見狀況，大家鼻子摸摸就算了，「兩次判決有完全不一樣的結果，同樣一份事證，判決竟可以從黑的變成白的？」

此外，北檢在過程中，不斷將辦案的一些細節內容流出，營造整個案情似是而非的外界印象。柯營人士說，這些外流的資訊真真假假，證人筆錄內容外流、「疑似」查到金流等，「有多少是事實？多少是攻擊的話術？」，北檢始終沒有拿出一槍斃命的證據，但已讓整個聲押攻防過程給外界一個「輪廓」，讓法官的「心證已成」。

柯營人士指出，北檢是以圖利罪、收賄罪聲押柯，但從北院的裁定理由來看，柯文哲僅涉犯圖利罪的罪嫌相對明確，賄賂罪甚至是寫說「有待查明」、甚至還有「偵查是浮動狀態」等文字，足見沒有可以一棒打死的強力證據，根本是東拼西湊、要強加罪名於柯。

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