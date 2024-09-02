台灣大捐百台聽力擴增器　用科技助偏鄉長輩響樂「聲」活

▲台灣大捐百台「聽不累開放式聽力擴增器」，用科技助偏鄉長輩響樂「聲」活。圖中左2為台灣大哥大永續品牌公關副總經理暨基金會執行長劉麗惠、右3為台灣大哥大資訊長蔡祈岩、右2為台灣大哥大終端暨周邊商品處副處長賈青如。（圖／台灣大哥大提供，以下同）

記者錢雅慧／綜合報導

台灣大哥大用科技助偏鄉長輩擺脫聽力退化引發的人際疏離，克服一般助聽器耳道閉塞和雜音干擾的不適，30日宣布捐贈百台(總價值229萬元)「聽不累開放式聽力擴增器」，給予平安社會福利慈善事業基金會、門諾社會福利慈善事業基金會、老五老基金會、弘道老人福利基金會及一粒麥子社會福利慈善事業基金會等4家公益團體和天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院，扶助偏鄉經濟弱勢長輩，重拾聽覺，重獲正常作息，不但能減少孤獨感、延緩失智，並展開響樂「聲」活；用於醫療院所，提升長輩就診時的溝通效率，提升醫療服務品質。

「聽不累開放式聽力擴增器」業界唯一開放耳道設計

隨著人口高齡化、科技與環境變遷，聽損年輕化和聽損人口增加，導致聽力輔助需求大增，但因器材費用高昂、配戴不適，實際使用輔具的人數仍有限。因此，台灣大哥大電信獨家引進聽力輔助新概念的「聽不累開放式聽力擴增器」，不僅捐贈予公益團體及醫療院所，也擴大服務範圍，在全台myfone門市提供數位科技顧問服務，若用戶及受贈長輩對於聽力擴增器有任何使用及聲音適配的疑問，都可至門市諮詢。「聽不累開放式聽力擴增器」採用業界唯一的開放耳道設計技術，不僅配戴更舒適，音質更清晰。台灣大更運用資通訊核心能力，升級「聽不累小幫手」APP系統，使用者搭配APP，3分鐘自主完成聲音適配，為微聽損族群打造更多元的聽力品質。

▲台灣大不僅捐贈予公益團體及醫療院所，也擴大服務範圍，在全台myfone門市提供數位科技顧問服務，協助用戶解決產品問題。

台灣大科技賦能「聽不累小幫手」APP 系統升級 提升使用體驗

台灣大哥大資訊長蔡祈岩表示，過去有聽力輔助需求的用戶，需自行攜帶一台厚重的裝置來手動調整聲音大小，使用方式極為不便。此次，台灣大哥大整合資通訊技術，升級「聽不累開放式聽力擴增器」APP系統——「聽不累小幫手」，利用AI聲學自適配技術和個人聆聽功能，讓用戶在3分鐘即可快速完成聲音適配。用戶無需額外攜帶設備，只要透過手機APP，就可輕鬆調整音量和頻率設置，操作介面簡單直觀。不僅提升微聽損族群聽力品質，該擴增器還兼具藍牙耳機功能，用戶可以隨時隨地聽音樂，且外形猶如耳掛式運動耳機，免去佩戴傳統助聽器的尷尬。

▲台灣大哥大整合資通訊技術，升級「聽不累開放式聽力擴增器」APP系統「聽不累小幫手」，使用者搭配APP，3分鐘自主完成聲音適配。

台灣大數位科技顧問 助民眾「聽」見幸福 月租999元 0元帶走價值22,900元聽力擴增器

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，電信科技與終端裝置可以幫助用戶克服聽力問題，尤其是在年齡增長和環境噪音影響下，許多人因聽力受損，失去與家人朋友溝通的樂趣。為了解決這個問題，台灣大哥大引進「聽不累開放式聽力擴增器」，搭配5G月租999元，專案價0元帶走，還可獲得三個月的KKBOX和MyVideo服務，並由台灣大門市的數位科技顧問提供專業產品諮詢服務，軟硬體服務同時升級，展開響樂「聲」活，幫助微聽損「聽」見幸福，重拾社交信心。

科技賦能智慧裝置 台灣大實踐SDGs 3 守護聽力健康與福祉

台灣大哥大永續品牌公關副總經理暨基金會執行長劉麗惠表示，許多家庭因長輩聽力退化而產生溝通障礙，導致家庭氣氛緊張，還可能對長輩的身心健康造成不良影響。因此，台灣大延續科技賦能永續的核心理念，呼應聯合國永續發展目標3健康與福祉，獨家引進「聽不累開放式聽力擴增器」，並透過5家社福及醫療團體，捐贈百台予經濟弱勢偏鄉長輩，守護聽力健康，提升長輩與外界溝通的品質，讓長輩能更清楚地聽見家人們的關心與問候，輕鬆交流，促進家庭和諧。台灣大同時捐贈聽力擴增器予醫療院所，提升長輩就診時的溝通效率，避免因聽力問題導致的誤解或診斷延遲，透過數位科技的創新應用，推動社會永續發展。

▲台灣大數位科技顧問助民眾「聽」見幸福 月租999元 0元帶走價值22,900元「聽不累開放式聽力擴增器」。

醫院和公益團體與台灣大用科技守護長輩聽力 改善生活

羅東聖母醫院院長馬漢光醫師表示，許多長輩因輕忽聽力問題，導致生活品質大幅下降。輕微的聽損，如25～40分貝，看似影響不大，卻可能導致溝通不良、社交退縮，甚至影響身心健康。在門診，常遇到長輩因聽不清醫囑，導致疾病延誤，或因溝通障礙而產生焦慮。感謝台灣大哥大捐贈聽力擴增器，讓院內長輩獲得更完善的聽力照護，提升長輩的生活品質。透過清楚的聽力，長輩能更積極參與社交活動，維繫人際關係，也能更準確地了解醫囑，配合治療。希望透過多方共同的努力，能讓更多長輩重拾聽力，過上更充實的生活。

平安社會福利慈善事業基金會表示，我們致力於照顧偏遠地區的社會弱勢族群，透過「關懷陪伴」、「培力充權」及「教育倡議」等方式提升長輩的生理照護和生活品質。感謝台灣大哥大基金會慷慨捐贈的聽不累開放式聽力擴增器，顯著提升我們的服務品質，幫助更多長輩獲得更好的長照服務。我們期待未來能有更多合作，共同為長照事業的美好未來努力。

門諾社會福利慈善事業基金會副董事長賴甫誌表示，我們非常感謝台灣大對偏鄉及長照長輩的關心。門諾基金會長期以來深耕社區發現，許多偏鄉長輩因交通不便、資源匱乏，無法獲得及時的聽力照護；而長照機構的長輩，因聽力退化常伴隨老化，加上長期臥床或行動不便，使得聽力問題更加嚴重。聽力受損不僅影響長輩與家人、朋友的溝通，更可能導致他們感到孤單、退縮，甚至加速認知功能的衰退。透過台灣大這次的捐贈，我們能有機會幫助更多長輩重拾聽力的能力，改善他們的生活品質，重拾信心，促進身心健康。

老五老基金會表示，74歲的盧爺爺是低收入戶，依靠中度身障補助生活，隨年齡增長，聽力退化，日常依賴手機聯繫外界，包括申請長照服務及與親友溝通，急需輔聽器以維持生活品質並解決手機音量鍵不靈敏的問題。王淑芬區長感謝台灣大哥大的捐贈，幫助獨居長輩改善生活。

弘道老人福利基金會劉佳盈副執行長表示，長輩因聽力退化常與外界溝通困難，擔心多詢問會打擾他人。感謝台灣大哥大捐贈的聽不累開放式聽力擴增器，幫助有聽力困擾的弱勢長輩改善日常生活中的不便，重拾輕鬆聽見的美好。

一粒麥子社會福利慈善事業基金會表示，投入偏鄉長輩照顧超過二十年的我們，無論是籌集資源還是宣傳服務需求，都面臨挑戰。感謝台灣大哥大基金會以溫暖而創新的方式參與支持，例如自2008年起舉辦的歲末圍爐活動，陪伴獨居或兩老相依的長輩度過年節，還有透過「台哥大微樂志工APP」連結愛心資源，這些支持都是溫暖而有力的。