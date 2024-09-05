台中新光三越店驚見「米奇吃大餐」　瓦城：門市全面清消！

▲民眾到瓦城新光三越店用餐，驚見有老鼠出現在角落。（圖／截取自黑色豪門企業）



記者白珈陽／台中報導

台中市有民眾昨（4）日到泰式料理瓦城新光三越店用餐，驚見有老鼠出現在店門口牆角，嚇得趕緊錄影PO網。對此，瓦城集團發出聲明表示，針對本次事件，稍早已對門市展開全面清消，並配合食安單位稽查作業，瓦城也強調，該樓層屬於開放區域，門市與百貨內櫃位相通，將與百貨方共同加強清消，確保衛生環境無虞。

瓦城集團聲明全文如下：

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針對此次事件，稍早已立即針對門店展開全面檢視及清潔消毒，並將全力配合相關食安單位的稽查作業。

茲因該樓層屬於開放式區域，門市與百貨內櫃位互相連通，故將配合百貨商場共同加強清消成效，以確保環境衛生無虞，讓顧客安心用餐。

▲針對餐廳出現老鼠，瓦城集團發出聲明回應。（圖／民眾提供）

食安處也指出，食品作業環境場所除了應實施有效防止病媒侵入之設施外，也應避免發現有病媒或其出沒之痕跡。對於民眾反映於百貨餐廳發現老鼠出沒，食安處已錄案將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

食安處提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。