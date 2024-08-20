南投傳日本腦炎病例！竹山鎮硘磘里鴿舍捕到病媒蚊...全里急清消

▲竹山鎮硘磘里出現1例日本腦炎個案和病媒蚊，緊急進行清消。（圖／南投縣衛生局提供）

記者高堂堯／南投報導

近期降雨頻繁，潮濕與炎熱的環境正適合蚊蟲繁殖、活動，導致蚊媒傳染病日本腦炎出現一波流行高峰期：依據衛福部疾病管制署資料統計，截至8月18日止，全臺病例共計21例（包括南投縣1例）、死亡病例共計2例，皆為本土案例。

南投縣政府衛生局指出，南投有1例個案居住於竹山鎮硘磘里，日前接獲通報確診個案後，立即啟動緊急防治：防疫人員於個案居住地周邊懸掛誘蚊燈進行病媒蚊監測，於該里一處鴿舍捕獲病媒蚊，送驗後確定為攜帶日本腦炎病毒陽性的三斑家蚊，竹山鎮公所隨即啟動全里化學防治，衛生所同步加強民眾衛生教育宣導及適齡幼兒疫苗催注。

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衛生局指出，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於豬舍、鴿舍、水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，民眾應儘量避免於黃昏及黎明時段等吸血高峰時段在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，定時清掃周遭環境避免病媒蚊孳生，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分之防蚊藥劑，以防被病媒蚊叮咬而感染。

▲幼童注射日本腦炎疫苗情形。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局說明，患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡；若民眾有上述疑似症狀，請儘速就醫並主動向醫師告知旅遊活動史，防範社區疫情蔓延。

預防日本腦炎除注意避開高風險環境及採用防蚊措施，最有效方法為接種日本腦炎疫苗，民眾應按時帶家中滿15個月以上的幼兒，至各地衛生所或合約院所接種，成人亦可至全縣旅遊醫學門診（衛福部南投醫院、埔里基督教醫院）評估自費接種，避免因感染衍生嚴重後遺症；有關防疫相關資訊請參閱疾管署全球資訊網（https://ntshb.tw/hc03TerN6），亦可撥打免付費防疫專線1922或本縣防疫專線049-2220904洽詢。