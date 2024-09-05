怪盜偷娃娃機店...砸玻璃強取商品　得手不換錢竟隨意丟棄

記者邱中岳／台北報導

北市警局中正二分局泉州街派出所警員接獲報案，有放置於娃娃機台頂端的商品遭竊，甚至機台的玻璃也遭到砸毀，且裡面物品直接被偷走，竊賊偷取商品之前還先調整監視器，最後將得手物品隨意棄置，另外，還隨機偷走鑰匙沒有拔的機車，並且四處閒晃代步。警方事後將人逮捕到案，訊後依照毀損、竊盜等罪嫌送辦。

警方調查，37歲周姓男子平時無業在家，沒事就會在北市中正區一帶閒晃，日前跑到夾娃娃機店搞破壞，除了先偷走放置在娃娃機台頂的禮品之外，後續又暴力砸毀娃娃機台玻璃，並且取走裡面物品，泉州街派出所就接獲3家娃娃機店報案。

▲周男涉嫌偷娃娃機商品，甚至還砸毀玻璃強取，得手後竟隨意丟棄。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後追查嫌犯下落，發現周男除光顧超過3家娃娃機店之外，竟然又趁被害人鑰匙沒拔，伺機下手偷走機車，還大剌剌騎乘贓車代步，警方鎖定周男藏匿處，8月中旬前往逮人，周坦承犯行，警方依照相關罪嫌送辦。

▲周男在偷娃娃機之前，還不忘記調整監視器，因此暴露身分。(圖／記者邱中岳翻攝）

周男坦承，有在娃娃機店偷竊商品、偷牽機車，但得手的娃娃機店商品並沒有變賣換取現金，表示將物品隨意丟棄，地點包括橋邊、水溝以及草叢旁；警方前往確認，還真找到遺失的商品，對於周嫌的行為相當無言。