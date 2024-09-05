南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉原住民部落、東江新邨路口，原本有2尊泰雅族和賽夏族的原住民雕像，近日南庄鄉公所委託部落族人重新彩繪，結果新的衣飾等圖騰和意象，卻是格格不入的「四不像」雕像，引發縣議員楊文昌質疑難不成是原住民第17族？部落亦表達不滿。鄉公所今（5）日上午表示，彩繪族人私自「發揮創意」卻背離傳統圖騰，已要求受託族人跟部落加強溝通後，再重新修改回正確的傳統圖騰。

南庄鄉原住民縣議員楊文昌說，位於南庄大橋東北側約300公尺的「東江新邨」，早在1976年當時的省政府，接受地質專家建議，指原住民部落的鹿場、鹿湖、鹿山、石壁和向天湖等部落，都有地質滑動的安全隱憂，將70多戶集體遷村下山，在市區旁成立東江新邨，目前住戶約有7成泰雅族、3成賽夏族。

楊文昌昨在臉書貼文，指近日路過東江新邨、苗21線路口，發現以前的2尊水泥製雕像，不論身上衣物圖案、女雕像頭頂的蓮花，都不是傳統泰雅、賽夏的圖騰，難不成是台灣新成立的原住民第17族？他說，過去南庄郵局外牆要彩繪泰雅、賽夏和客家圖騰前，事先都召開公聽會向各族耆老請益，東江新邨此次卻捨本逐末，才會鬧出笑話。

此事也引發網友討論，有在地族人批評說：「沒有經過地方族人的討論，雕像四不像 對當地人不敬，要了解一下是誰沒經過部落的同意下的決定，把我們當作空氣！」，也有揶揄說：「是族人夏天太認真曬黑了嗎？喬丹？布萊恩？阿里？~歐巴馬？你說的是，老外怎變泰雅，或賽夏曬傷了？」

南庄鄉公所原住民行政課長葉君麗今天上午表示，該雕像經過多年風吹雨打斑駁不堪，鄉代下鄉接受陳情後，向鄉公所建議修繕，而東江新邨一名族人毛遂自薦，承攬下6萬多的油漆工程，因為考量他是族人，放手讓承包商「發揮創意」，昨天才陸續接獲各界批評聲浪。

葉君麗說，業者昨天才呈報完工報告，鄉公所尚未辦理驗收，今天已緊急通知業者需立即恢復傳統圖騰，要求需先與東江新邨部落耆老充份溝通後，再著手修補成正確的圖騰和意象。