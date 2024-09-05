　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供）

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣南庄鄉原住民部落、東江新邨路口，原本有2尊泰雅族和賽夏族的原住民雕像，近日南庄鄉公所委託部落族人重新彩繪，結果新的衣飾等圖騰和意象，卻是格格不入的「四不像」雕像，引發縣議員楊文昌質疑難不成是原住民第17族？部落亦表達不滿。鄉公所今（5）日上午表示，彩繪族人私自「發揮創意」卻背離傳統圖騰，已要求受託族人跟部落加強溝通後，再重新修改回正確的傳統圖騰。

南庄鄉原住民縣議員楊文昌說，位於南庄大橋東北側約300公尺的「東江新邨」，早在1976年當時的省政府，接受地質專家建議，指原住民部落的鹿場、鹿湖、鹿山、石壁和向天湖等部落，都有地質滑動的安全隱憂，將70多戶集體遷村下山，在市區旁成立東江新邨，目前住戶約有7成泰雅族、3成賽夏族。

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供）

楊文昌昨在臉書貼文，指近日路過東江新邨、苗21線路口，發現以前的2尊水泥製雕像，不論身上衣物圖案、女雕像頭頂的蓮花，都不是傳統泰雅、賽夏的圖騰，難不成是台灣新成立的原住民第17族？他說，過去南庄郵局外牆要彩繪泰雅、賽夏和客家圖騰前，事先都召開公聽會向各族耆老請益，東江新邨此次卻捨本逐末，才會鬧出笑話。

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供）

此事也引發網友討論，有在地族人批評說：「沒有經過地方族人的討論，雕像四不像 對當地人不敬，要了解一下是誰沒經過部落的同意下的決定，把我們當作空氣！」，也有揶揄說：「是族人夏天太認真曬黑了嗎？喬丹？布萊恩？阿里？~歐巴馬？你說的是，老外怎變泰雅，或賽夏曬傷了？」

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供）

▲南庄鄉公所委託重新粉刷原住民雕像，結果圖騰和意象違反傳統、變成四不像，引發各界批評。（圖／攝影家林桔春提供）

南庄鄉公所原住民行政課長葉君麗今天上午表示，該雕像經過多年風吹雨打斑駁不堪，鄉代下鄉接受陳情後，向鄉公所建議修繕，而東江新邨一名族人毛遂自薦，承攬下6萬多的油漆工程，因為考量他是族人，放手讓承包商「發揮創意」，昨天才陸續接獲各界批評聲浪。

葉君麗說，業者昨天才呈報完工報告，鄉公所尚未辦理驗收，今天已緊急通知業者需立即恢復傳統圖騰，要求需先與東江新邨部落耆老充份溝通後，再著手修補成正確的圖騰和意象。

ET快訊
吳子嘉預言「柯文哲100%被押」：沒押隨便柯粉怎樣
日本泡湯「1000女遭偷拍」！　針孔偽裝成石頭
快訊／黃國昌：無論裁定結果如何　柯文哲知道「司法追殺」不會停
柯文哲律師團增1人　聲押庭「下午2點正式召開」
快訊／柯文哲再開羈押庭！　民眾黨最新3點聲明
愷樂開戰前閨蜜！「退追小甜甜謝忻」留羅志祥　結怨內幕曝
快訊／摩羯升級強颱！外圍環流影響南部有雨　最新路徑曝
吳怡萱「8年前訐譙柯文哲」：真他X的！　貼文被翻出

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

男家中2樓陽台突倒地不起　屏東警聯手救護人員急送醫脫險

有機肥施用季節到　高雄農改場分享「發酵完全有機肥」優點

嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學　深入學習醫藥分業與長照實務

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

桃園市為愛勇敢協會捐贈白米+雞蛋　為供餐據點秋節加菜

桃園市政會議通過114年度總預算案　致力達成全齡照顧目標

第47屆國際技能競賽法國登場　桃竹苗分署4國手出戰

影響層面大！　桃園市政會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案

桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

妹妹畫技比大人還鬼　超強臨摹直接驚艷媽

無保請回被撤！5日重開羈押庭　柯文哲：積極介入？法庭上講

柯文哲無保請回高院發回更裁　撤銷理由曝：「不知情」仍要查

KTV唱一半「女鬼衝出螢幕」　劉在錫.DinDin嚇到倒地XD

7年前畫面曝光！　吳怡萱問柯京華城容積率

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

男家中2樓陽台突倒地不起　屏東警聯手救護人員急送醫脫險

有機肥施用季節到　高雄農改場分享「發酵完全有機肥」優點

嘉藥藥學碩士專班赴日移地教學　深入學習醫藥分業與長照實務

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

桃園市為愛勇敢協會捐贈白米+雞蛋　為供餐據點秋節加菜

桃園市政會議通過114年度總預算案　致力達成全齡照顧目標

第47屆國際技能競賽法國登場　桃竹苗分署4國手出戰

影響層面大！　桃園市政會議通過房屋稅徵收率自治條例修正草案

桃園鐵路地下化「中原車站」動土　施工團隊好多中原校友

【廣編】大學眼鏡與HOYA首發多焦點認證　台灣老花眼鏡驗配全新變革

孫女想看貓　阿嬤從門口抱來「乳牛阿甘」還跟鏡頭揮手掰掰

拒保？黃國昌：柯文哲會用「最適當方法」　讓所有人知道捍衛清白態度

楊恩爆料布萊恩反感林書豪　提格同意並曝光原因

【廣編】驚！連韓國人都讚嘆的台灣「精品牛肉麵」

星巴克9／5起「全品項第二杯半價」　85度C周末多多系列第二杯10元

妖股橫行！港股公司單日暴跌98.4%　謝金河：上演「水花消失術」

怪盜偷娃娃機店...砸玻璃強取商品　得手不換錢竟隨意丟棄

永不放棄自行車賽9／7合歡山登場　警民動員百人疏導交通

吳子嘉喊「柯文哲100%被押」全因曾喊過1句話：沒押隨便柯粉怎樣

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

地方熱門新聞

為愛勇敢協會捐白米+雞蛋　為供餐據點加菜

桃園「中原車站」動土　施工團隊多中原校友

桃園2024海客季吃海客料理　抽美食金

國際技能競賽登場　桃竹苗分署4國手出戰

桃園市政會議　通過114年度總預算案　

苗栗特教學校校長劉雅欣獲頒大台中好人好事代表

台鐵中原車站開工　攜手中央提升桃園建設

花蓮縣府3000元振興券確定了　發放時間曝光

桃市府通過　房屋稅徵收率自治條例修正草案

南庄鄉公所委託彩繪原住民雕像出包 「四不像」圖騰惹眾怒、公所急善後

ET民調／逾7成縣民感到幸福！楊文科15項施政支持度均破8成

國1台南仁德段小客車故障「時速40慢慢嚕」

永不放棄挑戰巔峰賽登場　2000單車好手湧合歡山

遊客把車「開進溪床」搭棚露營　頭城人氣炸

更多熱門

相關新聞

布農族少女淚領原住民身分　叔：完成哥哥遺願

布農族少女淚領原住民身分　叔：完成哥哥遺願

正值開學季，來自花蓮縣萬榮鄉的青少年終於取得原住民身分，實現了長達十五年的期盼。該青少年表示：「我終於可以用原住民的身分，進入求學的下一個階段。」

百年龍柱被油漆炎上　修復師將花半年擦掉

百年龍柱被油漆炎上　修復師將花半年擦掉

祖克柏贈妻巨型雕像示愛　美不美引議論

祖克柏贈妻巨型雕像示愛　美不美引議論

祖克柏向老婆示愛　送2公尺高綠雕像

祖克柏向老婆示愛　送2公尺高綠雕像

侯友宜出席原住民族文化會議　透過交流讓原民政策更到位

侯友宜出席原住民族文化會議　透過交流讓原民政策更到位

關鍵字：

南庄東江新邨原住民雕像四不像彩繪

讀者迴響

熱門新聞

面試空服員若說出「5字」　張國煒：直接刷掉

摩羯將變強颱「挑戰今年風王」　下最大地區曝

即／路口被撞飛搶命197天！彰化小姊姊不治　

小行星墜地　鹿林天文台拍下發光瞬間

小甜甜遭影射賣友求榮刪文了！　「撇閨蜜情變」喊話愷樂

丈夫外遇「5偷情片」遭錄　她看畫面崩潰：是我媽

二伯深夜崩潰：晴天霹靂！400坪倉庫「房東突收回」

蹦闆開價8位數「邀館長對戰金鋼刀」！

新竹「恐怖計程車」復出！　車子、車牌全換了

高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　

冷氣連開2個月都不關！　電費金額超乎預期

賈永婕憑什麼能當101董座？網紅揭「超狂背景」服了

柯文哲第二次羈押庭　他預言結局「改交保」

又有熱帶低壓「成颱機率曝」　明起雨變多全台濕答答

比糖還毒！醫警告「1類油品」　害人罹癌、失智

更多

最夯影音

更多

週刊爆「天后闆妹老公包養嫩妹」　逼墮胎對話曝光：不可能生！

孫其君醜聞纏身淡出演藝圈　「轉戰英文家教」4年賺8萬

男喜獲玩具「合體飛車」　兩車前後合體→獨角獸

雲林飼料廠吊車吊臂斷裂　4工人6m高墜落...至少3死

回憶殺！莫文蔚.言承旭「舊情人合體」　嫌他「穿太多」突想到：老公坐在台下XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面