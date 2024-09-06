土城看守所外「寧靜革命」100小草集結　柯美蘭到場微笑不發一語

記者陸運陞、柯沛辰／台北報導

前台北市長柯文哲深陷京華城案遭羈押，有基層支持者自發在6日晚間前往土城看守所靜坐陪伴，現場約百人集結。胞妹柯美蘭稍早也到場，但面對媒體大陣仗提問，僅說了一句「大家辛苦了」，隨後全程微笑不發一語。

▲柯美蘭到場力挺柯文哲，面對鏡頭全程微笑，不發一語。（圖／記者陳煥成攝）

擁有9.5萬訂閱的網紅「DearNaNa」6日在粉專發起「寧靜革命」，號召支持者今晚7點30分到10點30分在土城看守所外陪伴柯文哲，安靜集合、安靜解散，不攜帶任何標誌標語、大聲公，也絕不理會任何挑釁，暴走者一律驅離，「寧靜革命，星光相伴」。

起初晚間7點多，小草人數約40人，但支持者人數逐漸增加，目前已有約100人集結。稍早，柯美蘭也到場陪伴和聲援，但面對媒體提問不發一語，僅微笑注視現場記者。

▼基層小草聚集土城看守所外靜坐。（圖／記者陸運陞攝，下同）

對此，民眾黨發言人戴于文稍早表示，這是支持者自發的聲援活動，黨中央表示尊重，也呼籲支持者理性面對。

民眾黨組織部主任黃成峻也指出，這是支持者自發性活動，希望現場一切和平進行，組織部並沒有協助，也相信支持者的素質，以及想聲援、陪伴阿北的心意。