驚！高溫炎熱感染禽流感　彰化今撲殺3萬4,236隻鵪鶉

▲鹿港鎮一處鵪鶉場爆發禽流感。（圖／動物防疫所提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

高溫下也會爆發禽流感！彰化縣動物防疫所於8月31日接獲鹿港鎮1場鵪鶉場主動通報其場內鵪鶉有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採樣送獸醫研究所進行檢驗，昨(3)日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於今(4)日完成該場鵪鶉場撲殺清場及消毒工作，計撲殺3萬4,236隻鵪鶉。

彰化縣今年4月2日芳苑鄉一蛋雞場確診H5N1亞型高病原性禽流感，撲殺3萬9千990隻蛋雞，連日在炎熱的高溫壟罩下，竟會發生鵪鶉場感染禽流感，動物防疫所提醒養禽場務必高度關注家禽狀況，連續兩天死亡率大於或等於0.2%，飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%。或是有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，務必盡速主動通報。如未通報者可依動物傳染病防治條例處5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

所長董孟治呼籲養禽場及產銷業者應加強日常管理，注意場內環境保溫及通風，採統進統出飼養模式及不密飼等，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛、運輸載具、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

彰化縣政府再次籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新臺幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。