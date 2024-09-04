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世新法律系國考佳績年年攀升　跨界傳播與法律教育並重

圖一：世新大學法律系跨界傳播與法律教育並重，培育全方位的法學跨域人才。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學法律系跨界傳播與法律教育並重，培育全方位的法學跨域人才。（圖／世新大學提供，下同）

生活中心／台北報導

培育出無數法律人才的世新大學法律學院與法律學系，以卓越的教育品質與不斷攀升的國考錄取率，獲得各界矚目與肯定。歷年考取司法官21人、律師201人、其他專門技術人員與公職235人，成果豐碩，持續增加。世新法律系的畢業學長姐更以高度熱誠回饋母校，擔任兼任教師與國考精進班講師，嘉惠學弟妹。

圖二：世新大學法律系國考佳績年年攀升，實務界人脈充沛。（圖／世新大學提供）

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▲ 世新大學法律系國考佳績年年攀升，實務界人脈充沛。

實務界人脈充沛的世新法律系，眾多系友在社會上擔任法官、檢察官、書記官及律師等。在112年國家考試，世新法律系同樣繳出傲人成績，以1名學生考取司法官，11名學生考取律師，與競爭學校相比，表現尤為突出，充分體現了世新法律系頂尖師資的教育實力，在傳授學生第一手實務經驗與法學知識之外，課程設計也接軌國考，以扎實的訓練幫助學生成為國家公職、司法實務與企業經營的法律專業人才，成功在國家考試上，年年大放異彩。

世新法律系並設有專屬獎學金，有「端木愷先生獎學金」與「勵學獎學金」。世新大學榮譽董事長成嘉玲特別挹注法律學院，鼓勵努力向學、成績優異的學生，每學年每名同學獲高達5萬元獎學金，每年數名，已發出近200萬元獎學金。而為了培養國考應考實力，強化未來就業能量，鼓勵學生參與「法律大會考」及「聯合模擬測驗」，考試成績優異的同學，也能獲頒勵學獎學金。不僅如此，系上更積極開設校外實習課程，提供學生前往律師事務所實習，快速累積實務經驗。

圖三：世新法律系「法學與智慧財產權資料中心」提供師生閱覽法律圖書、期刊與資料庫。（圖／世新大學提供）

▲ 世新法律系「法學與智慧財產權資料中心」提供師生閱覽法律圖書、期刊與資料庫。

世新大學法律學院院長兼法律系主任葉雲卿表示，法律系擁有豐富傳播資源及頂尖設備，讓學生除了法律外，也能吸收許多傳播知識，在科技溝通的時代比起他校法律系學生更具競爭力！師資陣容堅強，擁有一流的專兼任教師團隊，在財經法務方面，包括全台灣第一把交椅的財經法、公司法專家劉連煜教授、金融法專家黃相博教授以及經濟刑法專家王玉全教授，在智慧財產權領域，有個人資料保護法專家翁逸泓教授和公平交易法專家戴豪君教授。加上聘請多位國立大學退休教師和現任教師，與具有豐富實務經驗的法官、檢察官和律師兼課，都為世新學生帶來最新的法律知識和實務經驗，提供理論與實務並重的優質教學。

圖四：世新法律系課程設計接軌國考並設有專屬獎學金。（圖／世新大學提供）

▲ 世新法律系課程設計接軌國考並設有專屬獎學金。

為積極發揮傳播特色與善盡大學社會責任，世新法律系帶領學生推廣國民生活法律素養，不僅首創全校大一學生的必修課程「法律與數位生活」特色講堂，邀請法學領域實務專家講授生活中的法律知識及智慧財產領域的新知，讓法律貫穿各學門，也鼓勵學生舉辦實習法庭展演，以情境舞台劇和還原案件影片等方式呈現，更走入鄰近社區的高中演出，進一步加深高中生、社會大眾的法治觀念與專業素養，連續兩年榮獲世新大學「世鑫獎」的肯定。世新大學校長陳清河期許，藉由校內豐富的傳播資源及頂尖設備，讓法律系學生具備跨界傳播領域的能力，為社會打造全方位的法學跨域人才。

圖五：世新法律系實習法庭展演走入高中校園演出，推廣國民生活法律素養。（圖／世新大學提供）

▲ 世新法律系實習法庭展演走入高中校園演出，推廣國民生活法律素養。

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