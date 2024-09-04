東引飛彈營國慶日爆衝突　「中士打上士」賠13萬換緩刑

▲我國國軍機動飛彈部隊示意圖，非當事案件。（資料圖／國防部提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

在東引防空飛彈營服役的王姓中士，在前年國慶日當天傍晚，因不滿被連上的陳姓值星上士叫去餐廳「餐後整理」，竟直接動手毆打陳姓上士，還把他推進副連長室，撞到櫃子，害陳姓上士腰部、背部受傷，後來王姓中士被移送、起訴，法院審理後，審酌他已賠償13萬餘元，知所警惕，因此依對於長官施強暴罪處有期徒刑6月。緩刑2年。

判決指出，王姓中士是東引防空暨飛彈營的行政督導士，陳姓上士則是同連作戰士，2022年10月10日18時50分許，背值星的陳姓上士質問王姓中士為何沒到餐廳協助餐後整理，雙方發生口角。

王姓中士先以雙手推陳姓上士的腰部，害陳跌進副連長室，背部也撞擊移動式儲存櫃的把手，導致陳右背部、腰部挫傷，連上值星官葉姓中尉見狀，上前拉開兩人，並逐級向上回報，移送法辦。

法院審理時，王姓中士坦承犯行，也火速找陳姓上士和解，答應賠償13萬6000元，陳姓上士才同意原諒他，法官考量王姓中士因一時失慮而為犯行，然犯後始終坦承犯行，且已與陳姓上士達成調解，應當知所警惕，無再犯之虞，因此依對於長官施強暴罪處有期徒刑6月。緩刑2年，全案可上訴。