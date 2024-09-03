淡海國小校舍暨社福中心完工　侯友宜：持續打造就學好環境

▲淡海國小學生為侯友宜導覽校園環境。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

淡海新市鎮的開發帶動學齡人口快速成長，新北市政府積極新建校園並整建老舊校舍解決周邊就學問題。淡海國小暨多元社福中心今年8月完工，市長侯友宜今（3日）前往視察。侯友宜提醒市府團隊，教育為國家根本大業，除新建的淡海國小，也需及早規劃設置國中、高中，將淡海打造為安居樂業好環境。

侯友宜表示，淡水區人口快達20萬人，市府持續投入大型公共建設，從早期完工的淡水國民運動中心、淡海輕軌，到目前正在施作的淡北道路、淡江大橋等工程，使淡海新市鎮生活機能日趨完善，吸引年輕人口移入，學齡人口也跟著快速成長，日前剛完工的淡海國小設備新穎、空間很大，教學環境非常安全舒適，提供新市鎮學童就近就學的新選擇。

▲淡海國小校舍暨社福中心已完工啟用。

工務局指出，淡海國小位於淡海新市鎮重劃區內，興建總經費約8億9仟萬元，校舍為地下1層、地上2至6層的建築群，設有42間普通班教室、6間專科教室、2間資訊教室、圖書館、多功能教室、自立廚房、教學服務空間及行政空間。

新工處長簡必琦也在簡報說明，淡海國小採分期興建及分階段啟用，雖然增加許多施工的複雜度，但都能如期地在2023年5月及7月完成社福中心及第1期校舍工程，達成112年度啟用及招生的目標。今年8月也順利地完成自立廚房、圖書館、操場等2期校舍工程，讓整體校園機能充實完備。

為讓公有土地資源利用發揮最大效益，淡海國小校舍工程併同興建地上3層的多元服務社福中心，設有公共托育、托老中心及幼兒園等設施。此外，這次工程也一併更新學校周邊崁頂三路和新市二路的通學廊道，打造一個讓學生安全、舒適、優質的上下學環境，落實「在地就學」目標。

▲淡海國小設備新穎空間大，教學環境相當安全舒適。