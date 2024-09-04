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屏東角頭「鴨頭」告別式...50超跑送行　200警維安逮2通緝犯

▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

地方中心／屏東報導

屏東地方角頭「鴨頭」陳昫豪，上(8)月15日在高雄左營街頭遭人槍殺身亡，今天9月4日屏東縣在崁頂鄉住家前廣場舉行告別式，有超過60部超跑及千人到場，警方為嚴防滋事狀況發生，同時避免影響用路人權益，重兵出動200多名警力到場維安，針對沿線周圍路段設置攔檢站，並與喪家協調須遵守警方管制，不得違規。

另於會場主要出入口及登記處以「M-Police」實施盤查，並設置「犯罪組織聚集不解散罪」之宣導告示牌，如於活動現場發現參與者聚集3人以上，且明示或暗示為幫派成員或與幫派有關聯者，即依法辦理。

▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

在告別式活動前，警方為嚴防黑幫藉機滋事，除約制、告誡轄內幫派或暴力滋事分子，勿以幫派組合名義動員其成員或未成年之少年、兒童參加，或攜帶足以顯示幫派組合或暴力犯罪集團之標誌、旗幟；或穿著足以顯示幫派背景之制服或黑衣服或偽以企業為名之變相幫派名稱參加，如有違者將依組織犯罪防制條例依法從嚴究辦，表明警方嚴正執法立場。

目前已查獲兩名通緝犯，包括台中地檢署詐欺通緝犯23歲李姓男子；24歲李姓毒品通緝犯。

▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

警察局長戴台㨗表示，屏東地檢署非常重視這次告別式活動維安，特指派檢察官到場指揮，警方必嚴正執法，對無視法令規定的滋事分子從嚴究辦，警方也充分尊重喪家治喪儀式，由於警方期前與家屬溝通聯繫及動員約制、告誡欲參與告別式的單位人員遵守「不動員、不串聯、不以幫派名義參加」等三不原則，告別式當天並逐一盤查到場人員，強力展現警方執法立場，如有任何黑道幫派膽敢來屏東鬧事或要趁機彰顯勢力，警方絕不容忍、讓步、絕對會祭出鐵腕強勢執法手段，展現屏東縣政府警察局貫徹公權力及維護治安決心。
▲屏東縣政府警察局出動逾200名警力維安，盤查超跑 。（圖／屏東縣政府警察局提供）

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