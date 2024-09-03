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蘆洲雙屍命案真相曝！臥床父殺子後自戕　門後找到藍波刀

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者戴上容、陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區昨日（2日）發生一起雙屍命案，一名69歲長期臥床的涂姓男子與其39歲長子陳屍家中。起初因涂父頭部有鈍器重擊痕跡、兒子手部有傷痕，懷疑是兒子殺害父親後再自殺。不過，經檢警今日相驗後案情大逆轉，發現是父親持刀攻擊兒子後再自戕。由於屍體尚未發臭，警方研判事件發生在48小時內，並在現場門後找到疑似兇器的尖銳藍波刀。

涂姓父親長期飽受帕金森氏症折磨，已臥床多年。本月2日，因居家照護員無法聯繫涂父與其長子，趕緊撥打電話向警方求助。衛生局、里長等人破門而入後，發現父子2人已無生命徵象，橫躺在臥室地板上。現場唯一倖存的是30歲次子，但他因驚嚇過度而無法言語。

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

由於兩具屍體尚未發臭，檢方初步估計死亡時間不到48小時。現場留有大量血跡，血液噴濺在電風扇上，父親頭部有明顯重擊痕跡，警方最初推測是大兒子殺害父親後自殺。但經檢警相驗後，透過傷口與傷勢分析，案情出現重大逆轉。

關鍵逆轉原因是長子身上有多處刀傷，約10多處，致命傷位於胸口，其他部位如手部、背部及頸部均有抵禦傷痕，顯示過程中他曾試圖用電風扇抵禦攻擊。涂父則在殺害長子後，於自己的脖子處劃下一刀，隨後倒地身亡。警方最初懷疑電風扇曾撞擊涂父頭部使其受傷，經調查後確認此說法並不成立。

警方於現場房間內的門後找到兇器藍波刀，根據檢警研判，涂父可能因長期病痛纏身而萌生輕生念頭，才會試圖帶走長子一同離開人世。

▲新北雙屍命案，檢方前往板殯進行相驗，涂姊在丈夫的陪同下領取死亡證明書。（圖／記者陳以昇攝，下同）

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