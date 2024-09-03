明年健保總額突破9千億！政院核定成長率「高推估5.5%」月底協商

▲健保署舉辦「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」衛福部長邱泰源（中）出席。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

明年度健保總額大餅首度突破9千億元，將於本月25日進行總額協商，但總額成長率遲遲未核定引發行政怠慢質疑。衛福部長邱泰源今（3）日受訪表示，行政院上周五已經核定總額，明年總額成長率低推估3.521％、高推估5.5％，雖然稍微慢幾天，但還在法定期間之內，而且核定結果對於未來協商過程應該有更多討論空間。

邱泰源已經承諾未來兩年不會調漲健保費，然而立法院要求衛福部明年6月30日之前達成平均點值0.95元，明年度健保總額也成為一大關鍵。依往例衛福部會於7、8月提出明年度健保總額目標和範圍給健保會委員做準備，但這次遲遲不見資料，引發質疑。

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邱泰源今日出席健保署舉辦「APEC醫療科技評估與永續全民健康覆蓋工作坊」會前受訪表示，上周五行政院已經核定，將進入應有程序，由健保會進行總額協商，高推估5.5％、低推估3.521％，稍微慢幾天但是還在法定的期間之內。

按此推估，明年健保總額是首度突破9千億元，其中低推估相當於9112億，而高推估則可來到9286億，更是有史以來最高。

邱泰源強調，因為健保資源有限，加上新藥、新科技等，需要給病人多一點照顧，所以政府這邊有很用心去評估，應該要多少總額才符合人民的需求，最後核定的結果，對於未來協商過程應該有更多討論空間，盼共同為人民的健康來努力。