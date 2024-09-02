她帶狗吃藏壽司挨批噁心！官方重申「禁帶寵物」：已緊急消毒

▲藏壽司重申「禁帶寵物」 ，請顧客配合，維護消費者用餐權益。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

有民眾目睹藏壽司三重捷運路店裡，顧客帶著寵物狗一同用餐，網友則痛批「噁心死了」、「超沒水準」。對此，藏壽司重申，除了導盲犬，全台店鋪禁帶寵物，該桌席已用漂白水消毒。

一名網友今日在臉書社團「爆料公社」發文，「現在來吃藏壽司，都可以帶狗進來一起吃了喔？」並且附上一段影片，可以看到一名女子帶著一隻白色寵物狗來用餐，狗被放在迴轉台旁的座位上。網友也提到，該店為三重捷運路店，有通知店員處理，但狗與顧客並沒有被驅逐。

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▲一名網友今日在臉書社團「爆料公社」發文，竟有人帶狗到藏壽司用餐。（圖／取自爆料公社）

畫面曝光後，許多網友痛批「噁心死了」、「超沒水準」、「自私，不考慮別人」、「再可愛再乾淨，也要尊重別的客人」、「這個我不能接受」。

也有人認為「都已經在吃了，店員應該沒勇氣去講，也不可能只讓狗出去啊」、「雖然違反規則，但跟大吼大叫、亂跳、亂吐口水、舔醬油的比，真的還好」。

針對三重捷運路店事件，藏壽司重申對外公告，除了導盲犬，全台店鋪禁帶寵物。這次因顧客將狗放於隨身包包內，導致店員第一時間未能察覺，經他桌客人反映後，立即至事件桌邊規勸兩次，為維護消費者用餐權益，該桌席進行漂白水消毒。