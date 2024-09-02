才剛躺床！「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

▲貼圖引發網友共鳴。（圖／翻攝魚漿夫婦粉專）



網搜小組／劉維榛報導

時常轉發趣聞的旅居日本的台灣作家「魚漿夫婦」表示，有網友跟家人傳LINE，妹妹貼出躺在床上的貼圖，結果得知原PO要去超商後，立刻又傳了「起床」的圖案，爆笑的日常互動，引來1.5萬人爆共鳴笑虧「這個貼圖也太實用了吧」、「只是躺下，眼睛還沒閉上啊」、「如果我家人半夜去逛街，我也會想去」。

魚漿夫婦轉貼X的貼文，可見妹妹先傳了晚安，然後原PO表示要去7-11超商，以及晚安，妹妹回傳一個躺在床上蓋被的貼圖，結果看到原PO要去超商後，立刻又傳了起床的貼圖，笑得原PO又回「別給我起來啊妳！」魚漿夫婦也笑回，「那個很晚了，大家躺下就別起來了！」

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文章曝光後，引來1.5萬爆共鳴笑虧，「幫買喝的」、「好寫實」、「起來了」、「聽到吃宵夜就醒來了」、「本來想睡了，結果很好奇人家到底去小7幹嘛，還是問一下這樣」、「如果說是去買鹹酥雞，我應該也會這樣坐起來」、「聽到吃的都會起床」。

一票網友也狂問這組貼圖名稱，「是不是該買這個貼圖了」、「這個貼圖也太實用了吧」、「我需要這個貼圖」、「這貼圖很棒，跟我好像」、「這貼圖太可愛了」、「有人知道貼圖叫什麼嗎」。魚漿夫婦也補充回應，「貼圖是POCORO CHALLENGE。」