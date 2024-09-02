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洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！他死後半世紀　終與家人團圓

▲▼洞穴驚見「神秘凍屍」謎團揭曉！他死後半世紀　終與家人團圓。（圖／翻攝臉書）

▲美國賓州「皮納可人」的謎團解開了。（圖／翻攝臉書）

 記者吳美依／綜合報導

美國賓州警方偵破一起將近半世紀的懸案，1977年在阿帕拉契山脈洞穴裡，發現了一具無名凍屍，卻因為缺乏線索，導致案情成為謎團。如今，此人終於被確認身分，而能夠回到家族墓地下葬。

1977年1月16日，2名登山客在奧爾巴尼鎮區（Albany Township）附近的皮納可山（Pinnacle）下方山洞裡，發現一具被凍僵的男性遺體。

根據解剖結果，死者年紀介於25至35歲，擁有藍色眼睛與紅棕色捲髮，身高約180公分，體重約70.3公斤，身體沒有謀殺創傷跡象，死因則是藥物過量。除此之外，無法透過衣物或個人物品查明身分，雖然登記了牙科紀錄，指紋紀錄卻遺失了。

此案消息傳出後，死者被取名「皮納可人」（Pinnacle Man），儘管2019年曾因另外2起失蹤案，被重新挖出、採檢DNA樣本，在國家失蹤及不明人口系統（NamUs）更新資料，卻依然沒有任何斬獲。

時間快轉到今年8月初，案件終於有了重大突破，賓州警官凱克（Ian Keck）意外找到「皮納可人」的指紋卡，聯邦調查局（FBI）指紋專家也在1小時內確認，此人指紋與一名失蹤男子相符。

柏克斯郡（Berks County）法醫辦公室上周在記者會宣布，「皮納可人」是27歲的格魯布（Nicholas Paul Grubb），他來自賓州華盛頓堡（Fort Washington），曾於賓州陸軍國民警衛隊服役，1971年退伍，之後在阿帕拉契山脈裡喪命。

目前，柏克郡已經通知家屬，進一步確認死者身分，並且盡力協助把遺體運回家族墓地下葬。

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