清大生「鉈中毒」躺床27年現況曝　「無證據懸案」父親稱：已經放下　

▲北京清大女學生朱令「鉈中毒」躺床近30年，全賴日漸年邁的家人照顧。（圖／翻攝微博）

記者魏有德／綜合報導

發生於1994年前後的北京清華大學「朱令鉈中毒案」因缺少證據，成為一起「懸案」。此案的受害女大生朱令則因全身癱瘓、腦神經受損，在病床上躺了27年。就在今（24）日朱令50歲生日之際，她的父親表示，朱令18日因腦瘤發作，陷入重度昏迷，家人已經做好準備，對於此案，「已經放下，我們不在了，社會也不會拋棄她。」

▲朱令「鉈中毒」案至今未破。（圖／翻攝微博）

《鳳凰周刊》報導，11月24日，朱令在病床上迎來50歲生日。鉈中毒後，朱令今（2023）年又查出腦瘤，病情危重，她的父母不得不做最壞打算。

朱令在1992年考入北京清華大學，不僅成績優異，還會彈一手古典好琴，被認為是外貌及內涵皆備的才女。不過，她在1994年某日突然腹痛，短短幾天內，頭髮全部脫落，完全查不出原因。直至1995年3月，相似的症狀再次出現，昏迷半年之後才醒過來，不僅下肢癱瘓，雙眼也幾近失明，語言能力完全喪失。

▲朱令在大學時期被認為是外表及內涵兼具的才女。（圖／翻攝微博）

警方調查後發現，朱令是被人蓄意投毒，而且是會認人極其痛苦的「鉈中毒」。就當警方準備採證時，卻發現朱令宿舍內的生活用品全數不翼而飛，而種種跡象指向朱令的室友孫維涉有重嫌。

不過，經過數年的偵辦，在證據全無的情況下，大陸公安機關在1998年解除對孫維的境管和嫌疑人身份，此案也成為一樁「懸案」。

就在朱令50歲生日前夕腦瘤病發，顱壓過高、瞳孔放大，甚至出現高燒至39度，陷入重度昏迷的情況。對此，她的家人表示，已經做好了準備，決定不再對她進行傷害性治療。至於這樁「懸案」，朱令父親坦言，「已經放下」；「 我們不在了，社會也不會拋棄她。」