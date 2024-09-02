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社會 社會焦點 保障人權

熱愛賞魚！文壇新秀台東生態調查「卡石縫」亡　友悼念：從此優遊

（示意圖／pixabay）

▲25歲胡姓男子熱愛魚類及文學，他的臉書以魚為封面。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

台東縣知本溪昨（1）日發生一起死亡意外！25歲的胡姓男子在進行溪流生態調查時不幸喪生，被發現時，其遺體卡在溪流的石縫中。

根據媒體報導指出，台東消防局表示，他們於1日下午接獲報案，指稱有一名在知本森林遊樂區上游進行生態調查的工作人員失蹤，消防人員隨即展開搜救行動，最終在攔沙壩附近的石縫中發現了胡男的遺體，已經明顯死亡。

林業署台東分署表示，這次的生態調查，主要是為了建立知本溪的生態資料庫而進行，目的是在進行工程時能夠避開生態敏感區域，將對水域環境的影響降到最低。

林業署台東分署也提到，胡男是今年才加入外包廠商的新員工。事發當天，他與一名資深同事分頭進行調查工作。當同伴發現胡男遲遲未歸，甚至用無人機搜尋都無法找到他的蹤影時，立即報警求助。

報導中也提到，胡男從小就對溪流賞魚有著濃厚的興趣。雖然他在大學主修文學相關科系，但也經常在媒體上發表關於魚類和水域生態的散文，其才華甚至得到國藝會的認可，獲得補助寫作了一本約8萬字的散文集，內容涵蓋了對淡水魚的觀察、採集、理解與思考，是一部非虛構的文學創作。

胡男驟逝的消息傳出後，也讓讓許多熟悉他的網友感到悲痛。其一名友人在社交媒體上留言說「不管覺得多瞎，但故事就是走到這裡，再也沒有續集了！生於水，回歸於水，願你從此自在優遊，再無罣礙。」

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