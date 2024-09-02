北市年輕人快申請！符合資格「最高可領1.5萬元」...連拿3個月

▲台北市政府青年局推出首創的「青年實習津貼計畫」，符合條件的年輕人可領5000元。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

有不少社會新鮮人踏入職場會很迷惘，台北市政府為了加強職前準備，鼓勵參與實習工作，青年局推出全國首創「青年實習津貼計畫」，只要符合3條件，每個月有補助5000元，最多可領取3個月，已自9月1日起開放申請。

台北市政府青年局推出全國首創「青年實習津貼計畫」，有別於一般補助用人單位的實習補助政策，改以針對「在學青年」為補助對象，鼓勵青年在學期間及早認識職場，減少學用落差。此計畫自9月1日起開放申請，凡設籍台北市滿6個月以上，年齡介於18歲以上、未滿30歲之間，並參與青年局所屬台北青年職涯發展中心所提供的實習職缺，即符合申請津貼的條件。

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符合條件且申請的青年，青年局每個月將提供5000元津貼，而符合條件還有低收入戶或中低收入戶資格，則加碼至1萬元，津貼最多可領到3個月。

▲台北市青年局推出的「青年實習津貼計畫」，已在9月1日起開始申請。（圖／翻攝自台北市政府青年局官網）

青年局表示，有不少青年初入就業市場，最常遇到的挑戰就是學用落差，調查指出有6成青年認為自身學以致用的程度較低，故青年局決定強化職前準備，鼓勵青年透過實習、職涯進修及就業銜接作為青年職涯發展政策的重要目標。

此計畫申請條件的在學青年，為具備國內大學（專）院校（含研究所）之在學證明，或應屆畢業且確定取得國內大學（專）院校碩士就學資格者。更多詳請可參閱台北市政府青年局官網，或電洽台北青年職涯發展中心，或台北市政府青年局職涯支援科。

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