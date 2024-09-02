快訊／苗栗機車失控摔大排！「車鑽進水溝蓋」騎士頭胸重創亡

▲苗130線發生機車自撞死亡事故，肇事機車幾乎完全鑽進排水溝裡面，騎士當場身亡。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣三義鄉苗130線下坡路段，昨（1日）晚發生一起機車自撞死亡事故。一名張姓男子獨自騎車，原因不明失控摔落排水溝，整部機車幾乎完全鑽進水泥水溝蓋內，張男頭胸重創，現場已無生命跡象，送醫搶救仍宣告不治，肇事原因今天將由檢察官相驗調查釐清。

警方說，昨晚20時15分許接獲通報，指苗130線三義、苑裡交界處的下坡路段，發生一起機車自摔路邊排水溝的交通事故，造成機車張姓駕駛1人嚴重受傷，張男摔倒在水溝裡面，救護人員抵達時，發現張男已無呼吸心跳，但仍送醫搶救才宣告不治。苗栗警分局派遣車禍處理小組，協助三義分駐所管制疏導交通和調查事故原因。

警方初步調查，張姓男子（47歲）騎機車由苗130線西往東（苑裡往三義）方向行駛，行經三義勝興村水美下坡段時，不明原因自摔路邊水溝，由於衝撞力道頗大，機車幾乎完全鑽進水溝蓋下，張男頭胸遭到重創。

由於張男送醫前已死亡，醫院無法抽取血液，待檢察官今天相驗、由法醫抽取眼液後，再釐清是否有酒精反應，詳細事故原因尚待調查釐清。苗栗警察分局呼籲，用路人駕駛車輛應全神貫注，隨時注意車前路況，確保自己與用路人生命財產安全。