　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲變抗暴烈士？她轟無恥：用信徒威脅司法「陣勢堪比黑道」

柯文哲遭逮！小草號召10點北檢集結「接柯P回家」　黨內群組喊：穿草鞋！幹到底

▲ 柯文哲涉賄遭聲押，北院今晚8點開羈押庭。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

京華城容積案延燒多天，前台北市長、民眾黨主席柯文哲31日遭台北地檢署向台北地方法院聲請羈押禁見，將於1日晚上8時開羈押庭。民眾黨則抨擊地檢署疲勞訊問、偵查公開，柯文哲的妹妹柯美蘭還稱「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。」對此，媒體人黃智賢則發文痛罵，民眾黨想要把柯文哲變成抗暴烈士，甚至抨擊「弄來信徒威脅司法，陣勢堪比黑道，真是無恥下流。」

黃智賢今（1）日在臉書發文指出，民眾黨現在的劇本是，即使柯文哲利用權力搞錢，用選舉洗錢的態勢這樣清楚，不僅是明顯，根本證據太多，但柯文哲跟他的黨羽，還是要把柯文哲變成抗暴烈士，要把貪污腐敗，演成悲情連續劇。

（圖／翻攝自黃智賢臉書）

▲黃智賢說，柯文哲跟他的黨羽，還想把柯變成抗暴烈士，想把貪污腐敗演成悲情連續劇。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

黃智賢表示，柯文哲現在在北檢裡面演，民眾黨立委黃國昌、張啟楷等，靠著白白弄到的不分區立委身份，厚著臉皮，忘了廉恥，出來用政治勢力，壓迫司法，不准司法，打擊貪官汙吏，「真有扁案的既視感。」黃智賢說，陳佩琪還去北檢門口哭，前特偵組的高價律師，扭曲偵訊過程，操控輿論，弄來信徒威脅司法，陣勢堪比黑道，鼓動白黨信徒，在現場辱罵司法人員，真是無恥下流。

最後，黃智賢表示，「如果柯文哲用權力圖利財團，還叫清廉，如果柯文哲把政治獻金洗錢給自己，還叫清廉，如果柯文哲用自稱的政府補助款，買4300萬商辦，還叫清廉，如果柯文哲可以挾政治勢力，挾民粹叫囂，就可以威赫司法，以黑道的架式，踐踏司法跟人民，那台灣的司法，可以完全收起來。」

延伸閱讀
幼稚園兒曝午休「這原因」全班被罰站　媽媽傻眼：可怕學校
蘆洲阿婆騙小孩買一顆100元臭紅豆餅　在地人：我也有看到
新家發現墓碑「離臥室僅2公尺」　美男曝超毛經歷…結局大反轉

ET快訊
美元優利定存喊破8.88%　4銀行專案一表看
四叉貓真的告了！曝小草3罪名「讓他們給我買iPhone16」
「今晚8點一定有爆炸性進展！」　他喊：趕快約談黃珊珊
北韓「闇黑KTV」！　200正妹女大生下海賣淫
獨／抓酒駕「閃燈照眼」！高雄夫妻控警挑釁+噴辣椒水

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲變抗暴烈士？她轟無恥：用信徒威脅司法「陣勢堪比黑道」

四叉貓真的告了！曝小草3罪名　「讓他們賺賠償金給我買iPhone16」

「今晚8點一定會有爆炸性進展！」　凌濤喊話：趕快約談黃珊珊

陳時中稱柯「10年反差大」！他批：若非綠執政「在北檢就是你」

政治獻金法上路20年　監察院：裁罰案件1724件、金額破3億

賴清德「開綠燈」先辦自己人　檢調開始清積案

直言吳怡萱不該嗆記者！　 黃揚明：把質疑都打成敵人只會更不利

謝國樑9／6「反惡罷」大造勢！韓國瑜助陣機率低　考量原因曝光

曝柯文哲「魚果市場」涉圖利中工50億　簡舒培：就是威京旗下公司

民眾黨發起連署！捍衛柯文哲清白　喊話司法要公平、程序要正義

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

四叉貓赴北檢聲援柯文哲現場　控直播器材被搶

陳佩琪北檢現場喊話支持者　支持柯文哲：每筆錢都清白

柯文哲拒休息想逕自離開 北檢認串證之虞當庭逮捕

快訊／柯文哲遭「當庭逮捕」　拒絕夜間偵訊聲請法院提審

館長澄清「包圍地檢署」難信柯文哲貪：低情商的笨蛋

柯文哲變抗暴烈士？她轟無恥：用信徒威脅司法「陣勢堪比黑道」

四叉貓真的告了！曝小草3罪名　「讓他們賺賠償金給我買iPhone16」

「今晚8點一定會有爆炸性進展！」　凌濤喊話：趕快約談黃珊珊

陳時中稱柯「10年反差大」！他批：若非綠執政「在北檢就是你」

政治獻金法上路20年　監察院：裁罰案件1724件、金額破3億

賴清德「開綠燈」先辦自己人　檢調開始清積案

直言吳怡萱不該嗆記者！　 黃揚明：把質疑都打成敵人只會更不利

謝國樑9／6「反惡罷」大造勢！韓國瑜助陣機率低　考量原因曝光

曝柯文哲「魚果市場」涉圖利中工50億　簡舒培：就是威京旗下公司

民眾黨發起連署！捍衛柯文哲清白　喊話司法要公平、程序要正義

吳哲源整季沒出賽　王建民坦言不在預期內

台東最美星空音樂會終場綠島開唱　1500名觀眾好嗨

見不得光？台中12男女7車出沒...車牌全數「黑口罩」遮擋

高雄海灣公益音樂派對　2千人共襄盛舉募集6千張發票助公益

213越客包機訪花蓮！首日暢遊東大門夜市　享受夜生活

《單身》廈情「遭圍堵碰肩」強迫自拍　張語噥怒：能有點分寸感嗎

UBA千分最速男劉丞勳領軍　亞大籃睽違8年復辦6強爭霸

婦人口臭多年竟是「食道卡滿食物渣」　醫揪關鍵原因：再拖恐害肺炎

南港車站遭「宇宙機器人」入侵　6公尺巨萌玩偶佔領廣場

清晨北宜跑山狗狗突竄出　重機男狠摔骨折...米克斯慘死

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

政治熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

看民眾黨聲明超驚訝　矢板明夫：如此雙標政黨世界罕見

「若10萬小草衝北檢」　黃暐瀚：檢調壓力非常大

傳柯700萬不法金流　他怒捶門

賴清德「開綠燈」先辦自己人　檢調開始清積案

民眾黨發起連署！捍衛柯文哲清白　喊話司法要公平、程序要正義

他曝高雄國賓都更容積率1142%「只辦京華城」　在地綠委：胡亂類比

柯美蘭：柯文哲是第一個犧牲烈士

曝柯文哲「魚果市場」涉圖利中工50億　簡舒培：就是威京旗下公司

勸小草快回家！黃瓊慧：鄭文燦收押時有人包圍地檢署嗎？

檢不信「手尾錢」！陳智菡嗆：何不把陳佩琪列被告？

更多熱門

相關新聞

超商買便當「結帳竟0元」！他曝1招爽吃免錢飯

超商買便當「結帳竟0元」！他曝1招爽吃免錢飯

近年來物價有感上漲，讓不少外食族勒緊褲帶苦嘆生活不易，不過就有一名男網友分享，他近日在超商結帳時，店員竟告知「便當不用錢」，讓他傻眼驚呼「是不是瘋了！」貼文曝光後，引起網友熱議。

發票中「頭獎」僅500元！他見真相氣炸：老闆很過分

發票中「頭獎」僅500元！他見真相氣炸：老闆很過分

幼稚園兒曝午休全班被罰站　媽媽傻眼：可怕學校

幼稚園兒曝午休全班被罰站　媽媽傻眼：可怕學校

限貸令發威！　基層行員有苦難言

限貸令發威！　基層行員有苦難言

還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！

還原新青安申貸碰壁過程　民怒：都是屁話！

關鍵字：

黃智賢周刊王

讀者迴響

熱門新聞

ATM存170萬　她轟陳佩琪：如詐騙車手

前警政署長壽宴「媳婦丫頭激美現身」

獨／太妍也難救票房！美聲降臨高雄　「搖滾區空一半」粉絲反應曝光

阿婆賣臭紅豆餅　網：住三蘆都知道她

日版燒肉粽！女高中生12樓墜亡　壓死無辜OL

陳佩琪帳戶百萬來源曝光！　檢認是不明金流

摩羯颱風最快明生成　預估路徑「包括登陸台灣」

辦公室飄惡臭　女同事「死在座位4天」才被發現

3年輕人鬼月墾丁夜探廢墟　驚見2乾屍！

傳陳佩琪金流是亡母手尾錢　民眾黨：是父往生

柯文哲遭聲押　律師：阿北有幾個選擇，但選最不好的一個

他批張國煒「降落技術不行」　釣出本人21字回應

陳智菡：柯文哲家連用ATM都有罪

渾圓胸肌＋公狗腰　盧廣仲變巨本人回應！

「中國輝達」突倒閉！400多員工原地失業

更多

最夯影音

更多

盧廣仲秀「精壯胸肌+冰塊腹肌」？　本人回：不是說好不要PO！

玖壹壹健志「包摩天輪」求婚！　告白辣女友：Marry me

就是不讓！轎車逆向被逼退　網讚翻：走快速通關要付費

館長、黃國昌到場聲援柯 批檢亂辦案：想滅民眾黨

柯文哲凌晨被移送北檢　不發一語

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面