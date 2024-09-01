柯文哲變抗暴烈士？她轟無恥：用信徒威脅司法「陣勢堪比黑道」

▲ 柯文哲涉賄遭聲押，北院今晚8點開羈押庭。（圖／CTWANT）

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京華城容積案延燒多天，前台北市長、民眾黨主席柯文哲31日遭台北地檢署向台北地方法院聲請羈押禁見，將於1日晚上8時開羈押庭。民眾黨則抨擊地檢署疲勞訊問、偵查公開，柯文哲的妹妹柯美蘭還稱「民主已死，柯文哲只是第一個犧牲的烈士，之後會有千千萬萬個柯文哲，為了民主、為了反貪腐，進入民進黨的黑牢之中。」對此，媒體人黃智賢則發文痛罵，民眾黨想要把柯文哲變成抗暴烈士，甚至抨擊「弄來信徒威脅司法，陣勢堪比黑道，真是無恥下流。」

黃智賢今（1）日在臉書發文指出，民眾黨現在的劇本是，即使柯文哲利用權力搞錢，用選舉洗錢的態勢這樣清楚，不僅是明顯，根本證據太多，但柯文哲跟他的黨羽，還是要把柯文哲變成抗暴烈士，要把貪污腐敗，演成悲情連續劇。

▲黃智賢說，柯文哲跟他的黨羽，還想把柯變成抗暴烈士，想把貪污腐敗演成悲情連續劇。（圖／翻攝自黃智賢臉書）

黃智賢表示，柯文哲現在在北檢裡面演，民眾黨立委黃國昌、張啟楷等，靠著白白弄到的不分區立委身份，厚著臉皮，忘了廉恥，出來用政治勢力，壓迫司法，不准司法，打擊貪官汙吏，「真有扁案的既視感。」黃智賢說，陳佩琪還去北檢門口哭，前特偵組的高價律師，扭曲偵訊過程，操控輿論，弄來信徒威脅司法，陣勢堪比黑道，鼓動白黨信徒，在現場辱罵司法人員，真是無恥下流。

最後，黃智賢表示，「如果柯文哲用權力圖利財團，還叫清廉，如果柯文哲把政治獻金洗錢給自己，還叫清廉，如果柯文哲用自稱的政府補助款，買4300萬商辦，還叫清廉，如果柯文哲可以挾政治勢力，挾民粹叫囂，就可以威赫司法，以黑道的架式，踐踏司法跟人民，那台灣的司法，可以完全收起來。」

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