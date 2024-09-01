陸三大航持續虧損！坦言國內市場供過於求、競爭加劇

▲國航班機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸七家上市航空公司陸續披露2024年上半年業績公告，其中，三大航空央企國航（中國國際航空）、東航（東方航空）、南航（南方航空）持續虧損，坦言受國內市場供過於求、國際市場恢復緩慢影響，同時也面對高鐵競爭、油價，以及匯率等挑戰。

三大航空央企上半年營收達2285.09億元（人民幣），其中南航營收繼續拔得頭籌，達847.9億元，同比增近兩成，虧損是三大航中最少，虧損同比收窄57.29%至12.28億元。

國航、東航上半年營收分別為795.2億元、641.99億元，營收同比增超三成和近三成。淨虧損分別為27.82億元、27.68億元，同比分別收窄近兩成和超五成。

▼南航班機。



對於上半年整體仍未實現扭虧為盈的原因，東航在財報中提及，2024年上半年，公司經營效益穩步改善，經營業績實現同比大幅減虧。受國內客運市場競爭加劇、部分國際市場恢復低於預期、高鐵競爭等因素影響，上半年國內市場票價水平同比有所下降，國際市場票價逐步回歸正常水平，飛機日利用率仍未恢復至2019年同期水平。

國航在業績預告中提及，受國際航線整體恢復進程低於預期、國內市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，公司上半年仍處於經營虧損狀態。

南航則在半年報預告中提及，當前民航發展的外部環境複雜多變，國內市場供過於求，國際市場恢復面臨挑戰，極端天氣多發頻發，疊加油價保持高位波動，公司經營壓力依然巨大，今年上半年淨利潤呈現虧損。

▼東航班機。

相較於三大航空央企的虧損，民營的春秋、吉祥，以及華夏上半年都實現了營利，上半年春秋航空淨利潤最高，達13.61億元，同比增超六成；吉祥航空淨利潤增幅最高，實現淨利4.89億元同比超5倍；華夏航空則是成功實現扭虧為盈。

春秋航空在財報中指出，上半年國際航線運力已恢復至2019年超七成。公司努力克服此前制約東北亞航線增長的諸多障礙，韓國航線航班量已超過2019年同期水平，日本航線恢復率則接近100%，目前公司日本在飛航點共8個，已超過2019年峰值；東南亞方面，泰國航線運力恢復較快，仍是公司運營的第一大國際航線。

吉祥航空半年報顯示，上半年在飛國際航點增至19個，航班量較去年同期也有大幅增長，相比2019年同期實現了超20%的增長，持續擴大在東南亞及歐洲市場的影響力，洲際航線已初具規模。