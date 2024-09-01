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俄獨立媒體估算：俄軍逾6.6萬人於烏克蘭戰爭陣亡

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

▲俄軍侵烏後蒙受大量傷亡。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯獨立媒體Mediazona今天表示，根據估算，超過6萬6000名俄羅斯軍人在俄烏戰爭陣亡。

Mediazona與英國廣播公司俄語部（BBC Russian Service）合作，利用開源數據草擬一份俄軍已知死亡士兵名單。

這兩家媒體曾於今年4月宣布，發現超過5萬名俄羅斯軍人喪命。

Mediazona今天指出：「截至8月30日，我們已知6萬6471名在戰爭喪生的俄羅斯士兵姓名。」

這份名單在過去4週增加逾4600人，但Mediazona強調這不是最完整可靠的數字，因為許多士兵的陣亡並未公開。

Mediazona記者亞歷西耶瓦（Anastasia Alekseyeva）也強調，最新死亡數字「與烏克蘭在（俄羅斯）庫斯克州（Kursk）的攻勢，或俄國在烏東有所推進無關」。

她說明，這是因為研究員還在處理積壓的死亡通報。

俄羅斯陣亡士兵中，33至35歲這個年齡層的人數最多，為6877人。

超過1萬2000名死者是囚犯。俄羅斯當局先前為徵召囚犯參戰，承諾在這些人待在前線一段時間後釋放他們。

但近來這一數字有所下降，亞歷西耶瓦說，這顯然反映徵召狀況不如之前踴躍。

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