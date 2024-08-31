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社會 社會焦點 保障人權

來追我啊！攔檢逆逃「還招手挑釁」　白目騎士慘吞18張罰單

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣楊姓男子騎機車闖紅燈，被屏東警分局萬丹分駐所員警執勤發現欲進行攔查，他卻加速逃逸，警方尾隨追趕，他還「白目」揮手示意警方追上來，警方追了近3公里，將他攔下，開出18項交通違規，最

▲屏東警分局開出16張18項違規罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局開出16張18項違規罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

重要裁罰13萬零700元罰鍰，他乖乖收下罰單。

▲屏東警分局開出16張18項違規罰單 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局萬丹分駐所員警於8月30日晚上20時30分許在萬丹鄉和平西路與公園路口執行巡邏勤務時，見一輛機車闖紅燈，於是上前示意24歲楊姓騎士停靠路邊接受稽查，未料他卻加速拒檢逃逸，還招手挑釁警方快追上，警方一路警告尾隨近3公里，最後趁其在泉興路滑倒將他攔停。

楊姓騎士在逃逸過程中任意違規行駛，交通違規部分依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，有闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、未戴安全帽、不服攔停稽查取締逃逸、變換車道未依規定使用方向燈及無照駕駛等，共計開出18項共16張罰單，可處新臺幣41,900 至 130,700 元罰鍰。

屏東警分局呼籲，駕駛人遇員警執行勤務進行攔查時，務必停車配合警方攔檢稽查，不得心存僥倖加速逃逸或以各種危險駕駛方式企圖逃避攔查，此類行為不僅嚴重危害自身及他人安全，更是對公權力的直接挑戰，警方必秉持強勢執法之精神，決不寬貸。

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