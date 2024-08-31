柯文哲遭當庭逮捕　法學者曝真正原因：地檢署不是你家

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城容積案風波，30日上午遭廉檢搜索後，深夜移送北檢複訊，未料柯文哲31日凌晨提出拒絕夜間偵訊、並欲逕自離開，遭當庭逮捕。陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔說明，法規本來就允許被告或犯罪嫌疑人於夜間詢問時主張休息，地檢署也沒有不讓柯文哲「休息」，但無法讓柯文哲「還沒問完就回家」，地檢署是在偵查犯罪，「這不是你家，不能想來就來想走就走。」

▲柯文哲身陷京華城弊案風暴。（圖／記者黃哲民攝）



對於柯文哲遭當庭逮捕，林志潔解釋，柯文哲並非因為「拒絕被疲勞訊問」遭到逮捕，而是因為「拒絕在地檢署休息欲直接離開」而遭到逮捕，兩件事完全不同，請勿政治操作成我國地檢署罔顧被告人權。

林志潔說明，依據刑事訴訟法，為了避免疲勞詢問或訊問，法規本來就允許被告或犯罪嫌疑人在有夜間詢問或訊問時，可以主張要休息。但是為了避免滅證、串證或被告落跑，當然不能隨意釋放被告，所以，休息必須是在地檢署內為之，地檢署是在偵查犯罪，「被告並不是去旅行或出差，當然不能率性主張要去旅館休息或回家！」

林志潔指出，簡言之，地檢署並沒有不讓柯文哲「休息」，但無法讓柯文哲「還沒問完就回家」，但柯文哲非要離開地檢署，因此檢察官只能選擇當庭逮捕。至於逮捕後一般會進行聲請法院羈押，如法院認為有羈押理由則羈押，無羈押理由則釋放。

林志潔強調，絕對可以休息，我國法律保障被告權利，不允許疲勞詢問，「但是地檢署不是你家，不能想來就來想走就走，偵查程序有嚴謹的規定，敬請大家要多加注意。」