斷言檢方必聲押柯文哲　名嘴分析「500萬以下交保」可能性大

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲捲入京華城案，今日（31日）凌晨2點左右被檢方以貪汙圖利等罪嫌當庭逮捕。資深媒體人謝寒冰預測，檢方一定會聲押，但柯文哲最後應該會被裁定交保，保釋金絕對低於500萬元，大概落在200萬元左右；國民黨桃園市議員詹江村也認為，「柯文哲最多就是重保，不會被收押。」

▲謝寒冰認為，柯文哲被檢調帶離住家時，表情還算鎮定。（圖／記者屠惠剛攝）

謝寒冰在30日播出的政論節目《大新聞大爆卦》中提到，依照他過去跑新聞的經驗分析，柯文哲從住家出來的時候，表情還算鎮定，檢調應該是沒有搜到什麼很關鍵的東西，否則柯的表情不會是這樣。

謝寒冰接著表示，現在檢方就是在比對金流，一旦比對出來任何一個可疑的，那就收押定了，但他覺得這件事情不容易，「所以我估計檢察官一定會聲押」，畢竟已經兵分這麼多路去抓人，最後全部放走，「檢察官回去怎麼面對同事？會被海K一頓。」

▲柯文哲被移送北檢複訊的畫面。（圖／記者李毓康攝）

謝寒冰指出，就算檢察官一定會聲押，法官會不會准許又是另外一回事，他個人認為最後會裁定交保，因為柯是在野黨的黨主席，有政治上的考量，除非有很明確的證據證實柯跟這件案子有非常緊密的關聯，幾乎可以指明就是柯本人，不然要直接羈押是很困難的。

至於保釋金的部分，謝寒冰推測，保釋金絕對低於500萬元，因為柯文哲逃亡的機率不高，但也不會太低，估計大概是200萬元左右，假設有交保的話，一定比桃園市前市長鄭文燦低；不過，萬一柯真的被裁定羈押，代表法官也覺得證據明確，可能是金流被比對出來，或者有人轉成汙點證人，那事情就會非常大條。

國民黨桃園市議員詹江村也連續2天在臉書發文表示，「我判斷，柯文哲不會因為京華城案件被收押，最多就是重金交保」、「我還是相信柯文哲最多就是重保，不會被收押」。