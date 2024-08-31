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他被關貨車「冷藏車廂」！手機剩1%電成功報警　救出12人

▲▼卡車,貨車,貨櫃車。（圖／CFP）

▲12人受困貨車冷藏車廂後成功獲救。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

英國一名男子與其餘11人受困於一輛貨車的冷藏車廂內，無論他們如何敲打車廂壁，都無法引起貨車司機注意，該名男子最終撥打緊急求助電話，並成功獲救。該名男子指出，當時他的手機只剩下1%的電量，所幸警方成功找到一行人的所在，最終並未造成任何傷亡。

根據《每日郵報》報導，當時貨車上共有12人受困後方冷藏車廂內，其中包含孕婦與5名兒童，然而無論所有人如何拍打車廂壁，試圖引起司機或外人注意，但是仍然無果。

最終，其中一名受困男子想到要撥打救援電話，然而當時他的手機電量只剩下1%。根據劍橋郡警方釋出的錄音，這名男子在打電話給救援專線999時，向接線員表示，「我們需要幫助，我們快要死了，可以救救我們嗎？」

男子隨後告知接線員自己被關在一輛貨車的車廂，但是當接線員詢問他是否知道車子的具體所在位置時，他無奈回答道，「我不知道我們在哪裡。」他僅不斷強調，車上有孕婦與兒童，而冷藏車廂內還載有葡萄。

警方持續展開搜索，最終成功在亨廷頓找到這輛貨車，並成功救出貨車內的12人，包括孕婦與5名年齡在15至17歲之間的未成年。當時12個人被擠在水果托盤的頂部，所幸所有人都沒有受傷。警方表示，「受困民眾敲打車廂壁好幾個小時，卻無法引起駕駛的注意，且車內非常寒冷。」

12名受困民眾脫困後依序接受救護人員的檢查，並取得食物和水進行補給。而貨車司機則因為涉嫌人口販賣與運送被逮捕，不過之後無罪獲釋。警方仍在調查詳細案發原因與經過，並暫時安置5名未成年者。

 
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