連3年獲「社會光明面新聞報導獎」　ETtoday專題「死刑　刑？不刑？」受肯定

▲113年度「社會光明面新聞報導獎」頒獎典禮。出席典禮的貴賓包括世新大學校長陳清河、電視台主持人陳文茜、台北市政府觀傳局局長王秋冬、國際佛光會中華總會總會長趙怡等。（圖／記者潘姿吟攝）

記者陳詩璧、潘姿吟／台北報導

在「九一記者節」前夕，台北市新聞記者公會於今日（30日）舉辦了113年度「社會光明面新聞報導獎」頒獎典禮。《東森新媒體ETtoday》連續第3年獲得評審肯定，專題中心製作的「死刑 刑？不刑？」榮獲平面新聞報導類優等獎。出席典禮的貴賓包括台北市政府觀傳局局長王秋冬、電視台主持人陳文茜、國際佛光會中華總會總會長趙怡、世新大學校長陳清河等。評審委員代表、文化大學新聞學系教授莊伯仲表示，今年共有189件作品參賽，最終僅有15組獲獎，得獎率僅7.9%，這些獲獎作品均為精選之作。

台北市新聞記者公會理事長妙熙法師指出，星雲大師曾提到媒體能救台灣，這次頒獎典禮不僅表彰了「社會光明面新聞報導」，同時也紀念了「九一記者節」，意義深遠。

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莊伯仲教授進一步說明，「死刑 刑？不刑？」專題之所以能脫穎而出，主要原因有二：首先，企劃用心且別具巧思，採訪對象涵蓋廣泛，包括死刑犯、受害者家屬、贊成與反對廢死的學者與NGO、國際特赦組織、輔導死刑犯的牧師，甚至執行過槍決的法警等。其次，報導結合了AI科技和死刑民調，使資訊更為完整，易於理解，這樣的表現值得2個讚的高度肯定。

▲113年度「社會光明面新聞報導獎」頒獎典禮。《東森新媒體ETtoday》專題中心製作的「死刑 刑？不刑？」榮獲平面新聞報導類優等獎。（圖／記者潘姿吟攝）



「死刑 刑？不刑？」採訪團隊為專題中心陳詩璧、潘姿吟、林挺弘、林緯平等人，陳詩璧表示，團隊投入4個月時間製作專題，從田野調查到整理37位死囚的檔案資料，並從國家圖書館找出相關歷史資料，協同公司製作團隊運用AI繪製死囚樣貌，還透過志工協助，與死囚歐陽榕多次探視後進行書信採訪，了解其獄中狀況和對憲法法庭的看法。

陳詩璧強調，「死刑是否違憲？」這個問題每個人心中都有自己的立場，雖然它並非新議題，但今年憲法法庭召開，媒體仍然需要善盡社會責任，提高大眾對死刑議題的關注度。為此，ETtoday採訪團隊展開了一系列採訪計劃，花費大量精力，尋找死刑的相關人物，說出他們的真實感受，並透過文字敘述與事件分析，將繁雜的案件和法律條文以白話文呈現，讓不同立場的意見能在同一系列報導中得到平等討論。她同時感謝公司的支持、同事們的努力，以及主辦單位和評審的肯定，最後，她感謝台灣是一個自由民主的社會，使得每個艱難議題都能公開討論。

今年參賽作品的主題涵蓋社會正義、環境問題、長照議題、教育、交通、醫療、死刑、貧富、勞工等領域。參賽報導總計189件，其中包括平面作品93件（含學生作品5件）、廣播新聞報導37件（含學生作品1件）、電視新聞報導59件（含學生作品4件），是近6年來參賽作品數量最多的一屆。評審工作由台北市新聞記者公會主任委員兼召集人黃肇松教授領銜，聯合8位專家學者進行，最終選出15組得獎團隊。

中國新聞學會秘書長楊盛昱指出，今年所有參賽作品都體現了「以人為本」的核心理念。他指出，優質的新聞報導源於記者的親身實地採訪，強調「新聞是跑出來的」這一新聞工作的精神。秘書長讚揚參賽者們深入社會各層面，用腳步丈量真相，用筆觸描繪人性，充分展現了新聞工作者的專業精神和社會責任感。

▲113年度「社會光明面新聞報導獎」評審委員代表、文化大學新聞學系教授莊伯仲表示，今年共有189件作品參賽，最終僅有15組獲獎，得獎率僅7.9%，這些獲獎作品均為精選之作。（圖／記者潘姿吟攝）