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開學日桃園警執行「護童專案」　加強疏導交通確保學童安全

▲桃園市今天開學日，桃園交大與桃園警分局在桃園區文山國小前進行「護童專案」，並進行防詐等安全宣導。（圖／桃園交大提供）

▲桃園市今天開學日，桃園交大與桃園警分局在桃園區文山國小前進行「護童專案」，並進行防詐等安全宣導。（圖／桃園交大提供）

記者沈繼昌／桃園報導

暑假剛結束，今（30）日是桃園市各級學校新學期開學日，桃園市警局在開學第一天由交通大隊協同少年、婦幼警察隊及轄區各分局同步規劃「護童專案」勤務，派駐警力結合義交於校園周邊重要路口加強交通疏導、巡守勤務，確保學生平安上下學；此外，因應桃園鐵路地下化工程，平鎮區環南路地下道施作地下化軌道箱涵連續壁及鋪設平面臨時軌，將三階段封閉部分車道，今天經疏導後未見塞車狀況，交大大隊長李維振建議，用路人可多利用振興西路為替代道路。

▲桃園市今天開學日，桃園市蘆竹警分局在轄區小學前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／蘆竹警分局提供）

▲桃園市今天開學日，桃園市蘆竹警分局在轄區小學前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／蘆竹警分局提供）

桃園市今天開學日，桃園市警局轄區各分局包括桃園、蘆竹、龜山、八德、大溪、大園、中壢、平鎮、楊梅、龍潭等分局在轄區小學規劃「護童專案」勤務，加派警力、義交等協勤單位於校園周邊重要路口加強交通疏導、巡守勤務，確保學童平安上學，同時進行防詐、校園安全等宣導。

▲桃園市今天開學日，桃園市中壢警分局在普仁國小前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／中壢警分局提供）

▲桃園市今天開學日，桃園市中壢警分局在普仁國小前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／中壢警分局提供）

桃園市交通大隊大隊長李維振指出，9月1日起至30日為交通安全月，「車輛慢看停、行人安全行」是全國推展交通安全的行動主軸，桃市警局運用開學日擇桃園市桃園區文山國小辦理宣導，向學童、家長宣導各種安全觀念，包括「緊靠道路接送不併排、正確開啟車門、機車接送應先熄火、不與陌生人接觸、自我身體保護」等，同時持續執行校園周邊執法工作，設定闖紅燈、未禮讓行人、併排停車等嚴重違規為重點取締目標，加強引導接送學童車輛應妥適臨停於家長接送區，避免車輛任意臨停產生人車爭道或不當起駛增添事故風險。

▲桃園市今天開學日，桃園市楊梅警分局在大同國小前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／楊梅警分局提供）

▲桃園市今天開學日，桃園市楊梅警分局在大同國小前進行「護童專案」與交通安全宣導。（圖／中壢警分局提供）

此外，現階段平鎮區環南地下道配合台鐵地下道施工，將封閉兩側內線車道，仍有開放外側各一車道，交大今天在現場觀察環南路主線車流量狀況，以確保交通順暢，並建議用路人可多利用振興西路為替代道路。

▲桃園市今天開學日，桃園市平鎮警分局在環南路地下道附近道路進行疏導，提醒用路人避開施工區域。（圖／平鎮警分局提供）

▲桃園市今天開學日，桃園市平鎮警分局在環南路地下道附近道路進行疏導，提醒用路人避開施工區域。（圖／平鎮警分局提供）

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