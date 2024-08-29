馬祖北竿2男疑顱內出血、暈眩狂吐！海巡出動護送南竿就醫

▲馬祖海巡隊一晚接送2名患者到連江醫院就醫。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名楊、許宥孺／金門報導

馬祖海巡隊於28日晚間接獲北竿衛生所通報2起救護需求，一名男子因暈厥，無法排除顱內出血的可能性，另一名男子則是頭部外傷、暈眩狂吐，經醫生評估都有就醫急迫性。由於北竿島上晚間已無交通船航班，馬祖海巡隊立即派艇馳援，以最大航速將病患後送至縣立醫院就醫。

事件發生在28日晚間6點多，北竿衛生所先是接獲一名男性鄉親暈厥，無法排除顱內出血，醫師評估有就醫急迫性，因此通報海巡隊請求支援。

▲男子頭部外傷暈眩狂吐。（圖／記者林名揚翻攝）



未料，晚間7點多，另有一名男子因頭部外傷，持續暈眩、嘔吐，經醫師評估，同樣也有就醫急迫性，由於島上無專科醫生及設備，也趕緊再次通報海巡隊協助救援。

馬祖海巡隊派遣PP-3571艇至北竿白沙港，與金馬澎分署第10岸巡隊白沙安檢所及連江縣消防局人員，合力接駁病患及北竿衛生所醫護人員登艇。艇隊以最大安全航速，返抵南竿福澳港碼頭，由金馬澎分署第10岸巡隊福澳安檢所與連江縣消防局及縣立醫院人員協助接駁病患上岸，由救護車轉送連江縣立醫院就醫。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島，島際間以客船交通往返，如無航班或夜間有緊急醫療需求，經專業醫生評估，將立即派艇協助後送就醫。本年度迄今，馬祖海巡隊已經執行緊急醫療後送任務22次，積極協助解決鄉親緊急醫療後送需求。