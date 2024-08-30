賴清德提名大法官劉靜怡　昔狂轟「論文門」也曾質疑蔡英文論文

▲司法院大法官被提名人劉靜怡。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統府30日正式公布司法院正副院長、大法官提名人。其中，大法官提名人之一的台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡，昔日多次質疑前總統蔡英文博士論文，認為不應放在國家圖書館「台灣博碩論文知識加值系統」；此外，她也曾痛批前瞻基礎建設預算，疫情時批評前衛福部長陳時中，以及前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通「論文門」等事件。

總統府30日召開「113年司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布新任大法官被提名人選。正副院長被提名人分別為現任大法官張文貞、國會觀察文教基金會董事長姚立明，另五名大法官分別為政大教授何賴傑、成大教授陳運財、最高行政法院法官兼審判長王碧芳、中央研究院法律學研究所研究員廖福特以及現任台大國家發展研究所教授兼所長劉靜怡

其中，劉靜怡過去在蔡英文執政時期，重砲性格鮮明。回顧2019年，蔡英文身陷博士論文風波中，質疑蔡英文不該把博士論文電子檔，公開在國圖的「台灣博碩士論文知識加值系統」。劉靜怡在臉書指出，蔡英文論文為什麼放在台灣博碩士論文這個系統內呀？有點怪吧？這個系統不是專收台灣的學位論文嗎？總統這個學位不是台灣頒發的。

當時，就有不少網友表示，劉靜怡最新監督，或是說雞蛋裡挑毛病的項目，蔡英文的論文電子檔，上次主打蔡論文紙質的問題，這次主打的是電子檔問題，無論紙本論文還是電子檔論文，劉靜怡都要打。

事實上，有關蔡英文倫敦政經學院（LSE）的博士學位議題，蔡英文政府已多次強調，校方包括官方網頁，都可以輕易地查詢到相關資訊；而LSE也曾公開祝賀蔡英文連任總統，更以官方正式聲明，駁斥相關指控。

劉靜怡除了針對蔡英文的論文，她也曾痛批「前瞻基礎建設」，基調與國民黨、民眾黨極為相近。回顧2017年，立法院三讀通過《前瞻基礎建設特別條例草案》，從8年8900億砍為階段性的4年4200億為一期。當時，劉靜怡痛批，每年度舉借債務之額度，不受公共債務法第五條第七項規定之限制，因此「不管誰當執政黨，都可以每4年就大方舉債4200億」，她認為，這根本是嚴重的違憲危機和財政危機。

除了上述議題，劉靜怡也在新冠疫情期間，痛批前衛福部長陳時中，而在前新竹市長林智堅、前國安局長陳明通「論文門」風波中，她也都秉持「大砲性格」；日前更痛批民進黨政策會執行長王義川人流分析爆表。