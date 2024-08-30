高雄男車停家中卻冤收超速罰單　大園警AI巡防系統揪出假車牌

▲高雄市黃姓男子的車輛收藏在家，不會開在快速公路上。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

高雄市一名黃姓男子監理站自選BTM—5XXX車牌掛在收藏用的車子上，沒想到近期卻收到超速罰單，地點竟是在桃園市的台66線快速道路上，讓他驚覺車牌遭到冒用，所幸桃園市大園警分局昨日巡邏時，利用AI巡防系統查獲該面冒用的假車牌，讓黃男不用再擔心收到莫名的罰單。

▲▼大園警方利用AI巡防系統逮到掛偽造車牌違規車輛。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，觀音分駐所員警於29日18時許巡邏行經中興路及中平路口，車上的AI巡防系統突然發出警示，辨識出前方一輛自小客車疑似懸掛假車牌，員警隨即上前將該車攔下盤查。

莊姓男子(28歲)見事跡敗露，遂坦承他是因車牌遭到吊銷，才鋌而走險在網路上購買車牌使用，讓他能繼續開車上路，警詢後依偽造特種文書罪將莊男移送桃園地檢署偵辦。

警方在偵辦時意外發現這面車牌竟然還上過新聞，原來該車牌號碼是車主特別精心挑選的BTM—5XXX，車主日前收到罰單時，才驚覺怎麼會其他人的車子上掛著自己的車牌，而且車牌、車色和廠牌都一樣，憤而向媒體投訴。車主本以為只能自認倒楣更換號牌，沒想到才過兩個禮拜，這台懸掛假牌的車便遭到桃園警方透過AI巡防系統當場人贓俱獲，讓他不再擔心揹黑鍋收到罰單，非常感謝警方。