淘寶下單「備註包厚實一點」　送來大傻眼！買家愣：要拿電鋸嗎

▲賣家盯上木框保護，太狂了。（圖／c.cc626提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



網搜小組／劉維榛報導

買跨國包裹最怕運送過程損壞，而一名女網友哭笑不得直呼，買了壓克力板，有備註一句「請幫我包裝厚實一點」，沒想到賣家使出強大防護，特地訂上木架框運來，讓原PO看傻眼「這是要拿電鋸開包裹嗎？」照片引來萬人討論，「買個貨，還要準備一把斧頭」、「親，記得先下標電鋸一支」。

一名女網友「c.cc626」在Threads表示，在淘寶買了壓克力板，下單時她有特別備註「幫包裝厚實一點」，結果包裹到貨後，眼前的景象讓原PO看傻眼。

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畫面可見，大陸賣家把紙箱四周釘上木製框架，看起來「超強防撞又防摔」。頭一次遇到這麼穩固的包裹，讓原PO直呼，「這是要拿電鋸開包裹嗎？」

▲賣家釘好釘滿。



文章引來萬人朝聖笑虧，「木箱還不跟你多收錢很佛心欸，通常加固木架都要多收很多錢」、「這個服務要給五星好評」、「親，記得先下標電鋸一支」、「對方非常的用心，沒多收錢，回購的機率高」、「坐等開箱影片」、「買個貨，還要準備一把斧頭」、「淘寶的東西很好笑，我之前買了一堆圖釘，也沒說要幹嘛，送來我想說，怎麼這麼重...裡面有一根錘子」。

留言串釣出苦主透露，「我去年買一個大櫃子，有打上木架，我一個人拿一支槌子啊，拆了兩個小時供你參考」。

對此，有內行教學省力拆法，「用錘子把側邊三根木頭的其中一邊釘子撬開，就可以直接拿了！不用整個拆」、「五金行買槌子+敲棍，很快就能拆掉，怕木屑刺手，記得戴手套」「小心用螺絲起子槓桿原理翹開口，一個個翹開後就會慢慢鬆開（經常收國外包裹的小編路過）」。事後，原PO感謝熱心人提供方法，但她還沒空打開包裹。

本文由原PO授權