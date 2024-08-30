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港媒提「柯文哲財務風波20天」三大致命錯誤：還能留住多少鐵粉？

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲親上火線，向外界澄清政治獻金帳務疑慮。（圖／記者李毓康攝）

記者魏有德／綜合報導

民眾黨主席柯文哲昨（29）日親上火線直面媒體，試圖將延燒20餘日的財務爭議設下停損點，同時，他在記者會結束前率領民眾黨黨公職人員團隊鞠躬致歉，並宣佈暫時卸下黨主席職務，請假三個月反思。對此，港媒《中評社》在記者會後評論稱，20天來的變化，燒掉的正是柯口中的紀律與信任，過程中可總結三大致命錯誤操作。

▲▼民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨主席柯文哲鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

《中評社》評論指，第一，柯文哲少了坦率道歉。柯文哲過往酸民進黨兩大神主牌「非核」、「台獨」，及賴清德萬里老家違建「賴皮寮」時，總是愛講「認錯改變就好了，偏要硬拗」，但此次政治獻金風暴，顯然柯未如此做，而是選擇怪罪會計師端木正、李文宗2人。

直到柯文哲花選舉補助款新台幣4300萬元購置商辦在自己名下，成為壓倒小草信任的最後一根稻草，柯文哲才願意在29日面對媒體鏡頭彎下高貴的腰桿致歉。

第二，柯文哲少了坦蕩直接面對媒體。柯文哲過往任台北市長8年，大大小小爭議都不少，特別是2020年錢櫃KTV大火燒死6條人命，更是讓柯直接走下神壇，但當年柯文哲每天坦蕩面對媒體提問，親自回應自己了解的北市府缺失資訊，也不排斥在中國國民黨台北市議會黨團邀請下，與會低頭默哀。

這讓柯文哲能自主控制「止血」的力道，但此次，20天大部分時間都是柯文哲被媒體追著跑，也不明確回應，給了外界「逃避」的想像空間。

第三，柯文哲少了領導魄力。時任競選總幹事、現民眾黨不分區立委黃珊珊仍沒有要負起政治責任的打算，黃明知媒體詢問「會否請辭不分區立委負責」，至今仍以「善後小組負責人會做好該做的工作」為回應，但黃無法解釋的是，擔任不分區立委職務，與善後查帳工作兩者並沒有關聯，徒留下「眷戀權位」的罵名，無法說服社會大眾。

▲▼柯文哲深陷政治獻金帳務不實風波，今日針對外界疑義召開澄清記者會，會後柯文哲帶領民眾黨黨公職成員向支持者一鞠躬致歉。（圖／記者李毓康攝）

▲柯文哲率民眾黨黨公職人員向外界鞠躬道歉。（圖／民眾黨提供）

柯文哲少了接地氣強硬領導的魄力，去要求黃珊珊請辭不分區立委，未來民眾黨內的內耗批判聲浪恐怕都不會少，蔡壁如日前批評黃珊珊就是前車之鑑。

評論強調，柯文哲失去社會大眾的信任後，只能寄望司法這一條路，但親民黨主席宋楚瑜當年的「興票案」已是借鏡，在漫漫司法過程中，即便證明己身清白，也已傷其政治生命，柯文哲還能留住多少支持者？風雨飄搖。

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