政壇震撼彈！柯文哲住家遭搜索　王鴻薇斷言：凶多吉少



▲北檢為「京華城」案，至民眾黨主席柯文哲住處搜索。（圖／記者陳家祥攝）

記者邱晟軒／綜合報導

台北京華城案持續延燒，在國民黨北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人被裁定羈押禁見後，再傳出重大進展；今（30）日清晨7時左右檢廉對台灣民眾黨中央黨部、主席柯文哲台玻辦公室及柯文哲住所進行搜索。國民黨立委王鴻薇表示，此次搜索動作雖然令人震驚，但並不出乎意料，她早已預測檢調劍指柯文哲，認為柯文哲在這場司法案件裡面「凶多吉少」。

台北地檢署偕同廉政署偵辦京華城容積率弊案辦案人員，已於30日清晨7時許，前往民眾黨主席柯文哲位於台北市金山南路二段的華廈住處進行搜索，預計將在搜索行動結束後，會直接將柯文哲「列為被告」帶回廉政署進行偵訊、晚間才會送往北檢複訊。

▲柯文哲相關住所被搜搜索。（圖／陳煥丞攝）

王鴻薇稍早在廣播節目《千秋萬事》上表示，這次動作雖然是政壇的震撼彈，但卻並不意外。她指出，前幾天檢調對沈慶京、應曉薇等人展開大規模搜索時，就已經預告柯文哲「一定會被辦」，因為這次調查明顯劍指柯文哲。

王鴻薇更補充，昨日柯文哲召開記者會時，有媒體人甚至揣測他可能在記者會上就被帶走，儘管最終這樣的場景並未發生。

王鴻薇進一步表示，針對柯文哲住處被搜索一事，自己與許多分析人士早已預言，柯文哲在這場司法案件裡面「凶多吉少」。她強調，除了京華城案之外，柯文哲未來還有北士科、台智光等多起案件等待調查，前景不容樂觀。

針對柯文哲台玻辦公室、住所遭搜索一事，台灣民眾黨聲明如下：

一、 本黨雖無從獲知對中央黨部等地進行搜索之理由與必要性，惟仍配合調查，並呼籲檢廉於搜索程序中，謹守正當法律程序，切勿有踰越偵查必要範圍之舉動。



二、 本黨支持司法依證據公正辦案，呼籲檢調遵從偵查不公開原則，勿引導外界未審先判、侵害柯文哲主席之名譽，本黨靜待調查還原真相，並全力支持柯文哲主席捍衛清白。