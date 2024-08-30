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美重申可護送菲國公務船！菲軍方喊靠自己「士兵瀕死才救助」

▲▼超過135艘中國籍漁船進入菲國專屬經濟區（EEZ）內的南海牛軛礁。（圖／路透）

▲中菲南海風波不斷。（示意圖／路透）

文／中央社

美軍29日重申可以護送菲國公務船到南海執行運補任務，而菲律賓軍方則強調，會在用盡一切選項都無法完成運補任務、士兵瀕臨死亡之際，才會向美軍求助。

中方海警船近週多次以包圍、噴射水柱或衝撞等方式，阻攔菲國公務船為長駐在仙賓暗沙（Sabina Shoal）的菲國馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua）海防艦運送補給品。

為此，美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）司令帕帕羅（Samuel Paparo）27日在馬尼拉表示，在美菲共同防禦條約（MDT）的架構下，護送一艘船駛往另一艘船是完全合理的選項。

帕帕羅29日在菲國北部山城碧瑤市（Baguio）被媒體追問，美方在何種情況下才會出動護送菲船？帕帕羅答覆，美方已準備好隨時出動，這是兩國的諮商後政策問題，雙方有很多選項可用。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）則強調，菲律賓將先靠自己的力量來為駐紮在南海的船艦進行運補，等到用盡一切選項都無法達成目標，才會向美方求助。

▲▼ 菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）。（圖／達志影像／美聯社）

▲菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner）。（圖／達志影像／美聯社）

他補充，之前菲國海防隊船艦打算向馬格巴努亞號運補，多次嘗試均遭中方阻擋，後來菲方出動直升機，順利完成運補任務，這是「用盡一切選項」的例子之一。

被問及要被逼到何種處境才會向美軍求助？布勞納說，等到菲國士兵等不到補給品開始挨餓、瀕臨死亡的時候，菲方就會開口求助。

帕帕羅與布勞納29日在碧瑤市共同主持一年一度的菲美「相互防禦理事會暨安全接戰理事會」（MDB-SEB）會議，規劃明年兩軍共同舉行的活動，包括聯合軍事演習，同時也討論相互關切的議題。

布勞納在會後記者會上說，明年的菲美「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演將聚焦於海上防禦及海事安全；帕帕羅則表示，雙方也討論了美菲加強國防合作協議（EDCA）以及共同防禦條約。

根據共同防禦條約，菲美同意在對方遭到「武裝攻擊」時相互馳援，菲國媒體關切美方在何種情況下才會啟動條約？帕帕羅表示，「武裝攻擊」的定義應由外交和政治部門來詮釋，軍人是政治決策的執行者。

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