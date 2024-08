快訊／美飛彈驅逐艦「強生號」通過台灣海峽　照片曝光

▲ 拉爾夫.強生號通過台灣海峽。(圖/翻攝自X/@US7thFleet,下同)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國海軍第七艦隊證實,美軍伯克級飛彈驅逐艦「拉爾夫.強生號」(USS Ralph Johnson,DDG-114)22日例行性通過台灣海峽,穿越其中一條水道,不在任何沿海國家領海範圍內。

The USS Ralph Johnson (DDG 114) is conducting a routine Taiwan Strait transit on August 22 (local time) through waters where high-seas freedom of navigation and overflight apply in accordance with international law.



