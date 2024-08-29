全聯夏日福袋「2百萬運動休旅車」得主出爐！幸運中獎名單一次看

▲全聯夏日福袋抽2台台Discovery Sport多功能運動休旅車，如今幸運得主出爐。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯為慶祝PX Pay達千萬會員、全支付500萬會員，今年6月推出夏日超值福袋，祭出2台Discovery Sport多功能運動休旅車，分別要價228萬及212萬，今（29）開出幸運得主分別落在中和秀朗門市、台南西門門市，全聯也公布幸運兒福利卡號。完整中獎名單將於8月30日中午12點前於官網「公告及中獎」專區公布！

▲全聯今日直播，開出夏日福袋得獎者。（圖／業者提供）



全聯夏日福袋開獎今（29）日晚間在LINE、臉書官方直播，此次抽出的獎項包括2台「Discovery Sport多功能運動休旅車」(市價228萬、212萬)、3台「Gogoro VIVA XL BELT」、全聯福利點數、PALLADIUM法國潮流品牌購物金等，總計共615個獎項，超過500萬價值，線上直播吸引近20萬人次同步觀看。

其中頭獎「Discovery Sport多功能運動休旅-瓦雷澤藍(市價228萬)」開在中和秀朗門市，幸運得主的福利卡號號碼為「9999000007132511」；而「Discovery Sport多功能運動休旅-佛羅倫斯紅(212萬)」開在台南西門門市，幸運兒福利卡號號碼為「9999000003094716」。全聯透露，兩台運動休旅車得主，都只買了666元的PALLADIUM潮流保冷托特袋組，就幸運獲得大獎！

▲▼全聯開出夏日福袋頭獎。（圖／業者提供）

全聯也表示，開出的所有中獎號碼，最晚於8月30日中午12點前，公告於全聯官方網站的「公告及中獎」專區，消費者可自行至網站查詢。另提醒得獎者要在今年9月8日前填寫完整領獎申請書，並提供抽獎券正本、檢附相關資料，寄回領獎小組，以免逾期喪失權益。