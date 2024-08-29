嘉縣「社規師計畫」老宅改造失智據點　農特產芥菜入課程

▲▼ 新港共樂失智據點開設，將在地農特產芥菜導入課程 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府透過國土署補助「社區規劃師駐地輔導計畫」經費，連續兩年由社規師駐地，將新港鄉海瀛村一處懷舊老宅，由共樂居家護理所結合社規師、志工，合力修繕一座閒置十多年的合院老宅，營造成照顧失智長輩的溫暖園地，更結合老大人擅長的醃製芥菜接單生產，形成微型經濟模式，翻轉「被照顧者」的角色。

縣長翁章梁今29日前往老宅關心長輩，一同演奏烏克麗麗同樂，隨後在老序大巧手教導下翻炒豆干、芥菜，包入手桿麵皮煎成色香味俱全的芥菜盒子，一口咬下香氣四溢，透過社規師計畫，閒置的合院老宅與菜園結合，休憩空間具自然感，長輩更願意走出家門、增加社會互動。

綜合規劃處指出，合院老宅是農村長輩熟悉的生活空間，共樂居家護理所苦心尋覓找到這座典雅老房子，盼讓失智長輩在熟悉的場域活動，也針對荒廢多年的老宅進行屋頂漏水、地面牆面修補、門窗修繕、無障礙友善動線，另外架起戶外棚架、遮陽天幕及地坪鋪面重新順平，不受天候影響上課。

此外，新港共樂失智據點在中正大學成人教育學系教授李雅慧、青銀共生基地營運長張佑在指導下實踐「產業創價」，以新港在地「蔬菜」發想，採買青農生產的油菜，讓長輩從事擅長的醃製芥菜並採取接單生產，志工也可販售芥菜飯糰，充分展現「人、空間、產業」結合為一的精神。

李雅慧教授指出，產業鏈讓長輩做他們擅長的事，能看到自身的價值，也可鼓勵年輕人回到家鄉做設計、行銷等工作，更可就近照顧。

翁章梁表示，今天品嚐新港海瀛照護據點長輩們的手路菜，醃製芥菜、製作食品對長輩來說並不困難，但能讓他們利用特長，重新與社會連結就很不容易，這是一種社區能發展的方向與模式，希望此處據點可成為典範，再進一步思考更多可能性，有創造性地協助長者築夢，同時感謝屋主願意提供這麼好的空間。