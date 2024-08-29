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社會 社會焦點 保障人權

真的不用掛假的！天兵爸「偽造自己的車牌」　毒兒被逮多一條

記者許權毅／台中報導

台中市一名23歲邱男26日違停，結果眼尖員警發現車牌有異狀，抓到為假車牌，邱男拿出行照證明與車牌是相符的，追查後才發現，是邱男父親上網購買假車牌，但英文與數字要廠商設計成原車號碼，等於「偽造自己」，邱男還被搜出車上有毒品，被依偽造特種文書與毒品罪送辦。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名邱男違停，意外被抓到假車牌，邱男詢問後驚覺，父親上網購買假車牌「偽造自己」。（圖／記者許權毅翻攝）

第二警分局說，邱男稱車輛為母親所持有，經查車輛號碼「XXX-9665」確實與車身號碼相符，但該車牌顏色、做工都明顯粗糙，員警確認為偽造，就連邱男都相當驚訝。經邱男父親到案說明，坦承是因為好奇，才會在臉書向業者購買「專業車牌客製」，想要看看差異性，但是向廠商要求使用原車牌號。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼邱男父親上網購買假車牌（右），顏色、做工較為粗糙。（圖／記者許權毅翻攝）

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

警方說，邱男為駕駛人，依偽造特種文書送辦，後續由檢方偵辦，再決定是否傳喚購買偽造車牌的邱男父親。另外邱男車上藏有一包第三級毒品卡西酮（毛重0.58克），全案已依偽造特種文書及毒品危害防制條例等罪嫌函請台中地檢察署偵辦。

第二分局長周俊銘呼籲，偽造車牌不僅違法，更可能涉及其他犯罪行為，將面臨嚴重法律責任；另，毒品危害個人健康與社會安全，勿因一時迷惑而誤入歧途，警方將持續強化巡邏及查緝行動，維護社會治安，市民如有相關疑慮或線索，請立即向警方舉報，共同打擊違法行為。

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