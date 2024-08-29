台東婦衣衫不整離奇死亡！家屬懷疑溺斃　高大成曬2圖提疑點

▲法醫高大成認為，只要解剖查看死者的口鼻有無「茸狀泡沫」，就能知道是否為溺水而亡 。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台東縣池上大橋得高堤防28日晚間發生命案，1名男子稱母親疑似溺斃，但警消到場發現66歲陳姓女子下半身赤裸、內褲被丟在一旁，且現場是農作地，沒有水源，溺斃一說相當可疑，全案正積極調查。對此，法醫高大成認為，只要解剖查看死者的口鼻有無「茸狀泡沫」，就能知道是否為溺水而亡，且現場沒有水源，男子如何判斷是溺斃？案情一定不單純，需要檢警查清。

本案發生在昨晚8時30分，台東縣警方接獲1名男子報案，表示自己母親疑似溺水，警方到場時發現陳女已經明顯死亡，但遺體的下半身赤裸、長褲掛在腳邊，內褲也被棄置一旁，口鼻有血液流出，現場還發現2支鋤頭，警方帶回相關證物及證人，釐清案發經過。

▲台東縣發生離奇命案。（圖／記者楊漢聲翻攝）

法醫高大成有日本京都大學博士學位，針對死者是否為溺斃，他指出，若是溺斃，口、鼻會產生「茸狀泡沫（日本醫學用詞，茸指菇類）」，溺者溺水時會將水吃進肺部，因肺部有黏液跟空氣，水一進入就會產生氣泡，這種氣泡就類似啤酒的氣泡，久久不會消失。

▲▼ 高大成指出，死者若是溺斃，口、鼻、肺部會產生「茸狀泡沫」，他提出日本的資料佐證。（圖／高大成提供）



高大成說，如果死者是在生前溺水，5分鐘內若沒產生泡茸，就一定不是溺水死亡，反之有泡茸，則絕對是溺斃，只要解剖查看死者是否有此症狀，就能知道是否為溺斃身亡，很好判斷，但此案死者口鼻流出的是鮮血，詳細死因需要解剖才能釐清。

高大成認為此案一定不單純，死者下半身衣衫不整、內褲被丟到一旁，相驗時要查看陰道內是否有他人分泌物，確認有無曾遭侵犯；且現場沒有水源，發現人怎麼會知道死者為溺斃？加上死者死狀並非尋常，溺斃的說法有可疑之處，檢警必須好好調查。