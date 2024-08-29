颱風珊珊登陸九州3死數十傷　日本488個國內線航班停飛

▲隨著颱風珊珊從日本九州登陸，新幹線也宣布部分路段停駛或減班。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

今年第10號颱風「珊珊」維持強大威力北上，今（29）日上午7時（台灣時間上午6時）已經從九州鹿兒島縣薩摩川內市登陸，至今導致3人死亡、數十人受傷、1人失蹤，預估持續帶來驚人且破紀錄的風雨，為此日本國內陸海空交通大受影響，從九州、四國起飛的488個航班宣告停飛，至於新幹線則是因此停駛或減少班次。

根據《日本放送協會》、《富士新聞網》，隨著颱風珊珊已經從九州登陸，並預估帶來強烈降雨和暴風，從九州、四國等地機場起飛的航班29日多受影響而停飛，其中日本航空（JAL）國內航線276個航班、全日本空輸（全日空，ANA）國內航線212個航班宣告停飛，合計受影響的班次為488個航班。

至於捷星航空、天馬航空、空之子航空部分航班也因此停飛。

九州新幹線熊本站至鹿兒島中央站，從28日晚間起暫停行駛，至29日上午10時起更決定全線整天暫停行駛；西九州新幹線29日首班車起整天暫停行駛；山陽新幹線廣島站至博多站，從29日下午5時起上下行線依序提早暫停行駛，30日起首班車至上午10時，則是提早暫停行駛，至於31日新大阪站至博多站之間可能會停駛。

東海新幹線則是計畫30日暫停行駛，其中從三島站（靜岡縣）至名古屋站之間的上下行線從首班車起整天暫停行駛，至於其他路段則是大幅減班，其中從東京站至三島站、名古屋站至新大阪站之間的「回音號」（こだま）則是減班至一小時2個班次。