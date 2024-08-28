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快訊／沈慶京列京華城案被告　全程面帶微笑步入北檢

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

國民黨台北市議員應曉薇涉嫌收賄遊說放寬京華城容積率，外界懷疑背後金主是威京集團主席沈慶京。檢調28日指揮廉政署兵分48路搜索，帶回沈慶京、應曉薇等6名被告和12名證人問訊。晚間，沈慶京移送北檢複訊，全程面帶微笑，但面對媒體不發一語。

▲▼快訊／沈慶京列京華城案被告　面帶微笑步入北檢。（圖／記者黃克翔攝）

▲沈慶京列京華城案被告，面帶微笑步入北檢。（圖／記者黃克翔攝）

北檢28日指揮廉政署兵分48路搜索威京集團主席沈慶京住處、議會辦公室等，並約談沈慶京、威京集團董事長陳玉坤、應曉薇、應曉薇辦公室執行長王尊侃、應曉薇助理吳男、陳女等6名被告，以及12名證人，全案朝貪汙治罪條例偵辦。

對此，沈慶京早前發出長文回應，「我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包，正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。」

沈慶京在文中強調，他從不送官員紅包，更不可能送柯文哲紅包，「他那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！何況京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？柯P也從來沒要過，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。」

沈慶京指出，京華城申請容積獎勵的過程，源於民國80年北市府公務員在都市計畫「主要計畫」中的公告表述不清，要求京華城捐地30%，結果商三基準容積率依法應該是560%（全國商三皆為560%），文稿竟然寫成392%（560%x70%），導致捐地後反而容積變更少。

沈慶京質疑，當時北市府很清楚內政部核定的都市計畫「主要計畫」載明核定給予京華城開發的允建樓地板面積是120284平方公尺（建照容積率為678.91%），這是具有法律效力的都市計畫主要計畫公告，北市府何來權力刪除？

他爆料，京華城為此向郝市府陳情，要求依法回復基準容積率為560%，郝市府悍不更正，甚至有官員為了個人政治和金錢利益前來索賄，被他斷然拒絕。到了柯市府，京華城仍不斷向市長、市府、市議員陳情，期間有官員透過一位律師來索賄，「我當然拒絕，結果京華城再被接連報復。」

沈慶京感慨，雖然之後監察院糾正台北市政府，認為應回復京華城的基準容積率為560%，但這位官員仍刻意交代將京華城受內政部公告主要計畫保障的允建樓地板面積120284平方公尺（容積率678.91%）逕行刪除，「柯市府哪有給京華城特權，明明是北市府不依法令行事，故意刁難京華城容積既有權益。」

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