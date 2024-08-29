快訊／涉行賄護航京華城案　沈慶京、應曉薇遭聲押禁見

▲威京集團主席沈慶京因京華城弊案遭聲押禁見。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦京華城弊案，發現市議員應曉薇與業者有異常金流，懷疑應曉薇收錢後，不當介入個案，緊急拘提疑要從台中機場離境的應曉薇，並搜索約談威京集團主席沈慶京等人，經檢察官漏夜訊問後，28日依違背職務行收賄罪嫌，向法院聲請將應曉薇、沈慶京和應的助理吳順民3人收押禁見。

同案被告還有京華城公司董事長陳玉坤，被檢察官諭知交保1200萬元，應曉薇的辦公室執行長王尊侃交保500萬元，助理陳佳敏交保200萬元。

▲台北市議員應曉薇曾幫京華城容積案陳情。（圖／記者黃克翔攝）

應曉薇在90年代演出花系列等電視劇，從政後連任4屆台北市議員，曾獲選為國民黨中常委，與同樣擔任過中常委的沈慶京認識多年，應曉薇也曾在威京集團旗下「沈春池文教基金會」擔任秘書長。

威京集團旗下的京華城公司，在2018年申請把購物中心改建容積率，從560%提高到840%，雖然多名局處官員及都市計畫委員認為，京華城案不適用《都市更新條例》的容積獎勵，不過都委會最後仍在2021年9月決議，同意京華城以獨創的獎勵項目，增加容積率。

▲應曉薇辦公室執行長王尊侃交保500萬元。（圖／記者黃克翔攝）



檢察官調閱歷年相關會議、公文，懷疑京華城容積案幕後有黑手，分析金流發現，威京集團在2018年到2021年間，與應曉薇相關帳戶有異常往來，就在檢察官連日指揮廉政署傳喚相關承辦官員及都委釐清案情時，發現應曉薇現身台中機場，疑似準備出境，27日緊急拘提應曉薇。

▲應曉薇助理吳順民遭聲押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

檢察官28日清晨繼續指揮廉政署，帶著應曉薇前往台北市議會搜索辦公室，同步搜索威京集團旗下中工、中石化等辦公室等共48個地點，並約談18人，除將情節較重的應曉薇、沈慶京、吳順民依涉《貪污治罪條例》罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證之虞聲押禁見，後續將持續追查是否有其他官員收賄，或遭不當施壓等弊端。