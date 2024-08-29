木可被爆匯400萬授權金給柯文哲　名嘴：活半世紀第一次聽說

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金假帳風波，甚至傳出木可公司曾匯400多萬元專款至柯的私人戶頭，名義是肖像使用權。對此，媒體人謝寒冰表示，他活了半個多世紀還是第一次聽說這種作法。

▲柯文哲今日將舉行「查帳最終回」記者會。（資料照／記者湯興漢攝）

柯文哲陷入政治獻金假帳風波，今日（29日）將召開記者會釋疑，沒想到記者會尚未召開，又有媒體爆料指稱，木可公司曾匯一筆400多萬元的專款至柯的私人戶頭，名義是肖像使用權，再次引發各界議論。

對此，民眾黨發言人吳怡萱表示，對於有心人士特定放風聲的方式感到非常遺憾，這筆經費是柯文哲的授權金，是把他的肖像權授權給木可，授權金目前已經變成民眾黨黨務以及公益使用，因此，這一切都是有依照合約在進行，詳細細節會在記者會上說明清楚。

不過，關於民眾黨的說明，媒體人謝寒冰28日晚間在臉書發文表示，他活了半個多世紀還是第一次聽說有這樣的方法，「有候選人可以找人開公司，把自己的肖像權簽給對方，然後這間公司再向他自己的政黨收取肖像使用費，匯入候選人的戶頭。古人說活到老學到老，誠不我欺。」

民進黨前立委鄭運鵬也在臉書發文表示，如果媒體爆料內容調查屬實，柯文哲授權給自己選舉，還要向自己收400萬元的肖像授權費，「小草看得懂嗎？師父非常愛惜羽毛，每一根羽毛用在身上打扮自己，都要向自己計價！藝人都沒有師父那麼珍惜自己的權益。」

▼謝寒冰、鄭運鵬臉書全文截圖。（圖／翻攝自Facebook／鄭運鵬、謝寒冰粉絲團）